Bão RAGASA giảm cấp, không còn là siêu bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (24/9) sau khi đi vào khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), siêu bão RAGASA (bão số 9) đã giảm cường độ xuống còn cấp 15, không còn cấp siêu bão.

Dự báo đường đi và cường độ bão số 9 phát lúc 8h ngày 24/9/2025.

Hồi 7 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ Bắc- 113,7 độ kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 620km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đến 7h ngày mai 25/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở 21,5 độ vĩ Bắc - 108,8 độ kinh Đông; trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Đến 7h ngày 26/9, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 25-30km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp. Lúc này, tâm bão ở 21,3 độ vĩ Bắc - 103,1 độ kinh Đông, trên đất liền khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, cường độ dưới cấp 6.

NM