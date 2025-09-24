Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Khoa học - Công nghệ

Môi trường

Bão RAGASA giảm cấp, không còn là siêu bão

NM
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (24/9) sau khi đi vào khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), siêu bão RAGASA (bão số 9) đã giảm cường độ xuống còn cấp 15, không còn cấp siêu bão.

Bão RAGASA giảm cấp, không còn là siêu bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (24/9) sau khi đi vào khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), siêu bão RAGASA (bão số 9) đã giảm cường độ xuống còn cấp 15, không còn cấp siêu bão.

Bão RAGASA giảm cấp, không còn là siêu bão

Dự báo đường đi và cường độ bão số 9 phát lúc 8h ngày 24/9/2025.

Hồi 7 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ Bắc- 113,7 độ kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 620km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đến 7h ngày mai 25/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở 21,5 độ vĩ Bắc - 108,8 độ kinh Đông; trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Đến 7h ngày 26/9, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 25-30km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp. Lúc này, tâm bão ở 21,3 độ vĩ Bắc - 103,1 độ kinh Đông, trên đất liền khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, cường độ dưới cấp 6.

NM

Từ khóa:

#Siêu bão #Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn #Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão #Trung Quốc #Quảng đông #Áp thấp nhiệt đới #Quốc gia #Bão số 9 #Tốc độ #Quảng ninh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thêm bão Bualoi sắp đi vào Biển Đông

Thêm bão Bualoi sắp đi vào Biển Đông

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm 23/9, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế Bualoi. Dự báo khoảng đêm 26/9, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025.
Thanh Hóa cảnh báo lũ trên các sông

Thanh Hóa cảnh báo lũ trên các sông

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, từ đêm 24/9 đến ngày 29/9, trên các sông, suối trong tỉnh có khả năng xảy ra một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-6m, hạ lưu từ 1-3m.
Xuân Lập chú trọng bảo vệ môi trường

Xuân Lập chú trọng bảo vệ môi trường

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Ô nhiễm môi trường đang tác động lớn đến môi trường sống, nhất là sức khỏe của người dân. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lập đã triển khai nhiều việc làm thiết thực góp phần tạo sự chuyển biến trong xây dựng môi trường xanh- sạch -...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long