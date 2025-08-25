Bảo đảm an toàn hệ thống đê điều trong mùa mưa lũ

Nhằm bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với các địa phương có các tuyến đê thực hiện các biện pháp bảo vệ, xử lý sự cố trong mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn công trình đê điều.

Các lực lượng hộ đê của xã Hoằng Châu gia cố, xử lý ngay giờ đầu sự cố sạt lở mái đê phía đồng đê Tây sông Cùng hồi cuối tháng 7/2025.

Trong cơn bão số 3 và mưa lớn gây ra trong các ngày từ 20 - 22/7/2025 đã xảy ra các sự cố đê điều, gồm: Sạt lở mái đê phía đồng đê Tây sông Cùng, xã Hoằng Châu đoạn K5+858 - K5+905 với cung sạt dài 47m sạt vào sâu nhất là 5m, chiều cao đứng thành 3,5m và đoạn K5+958 - K5+976 với cung sạt 18m chiều sâu cung sạt 2m (sạt sâu 1/2 mái đê), chiều cao đứng 2m. Tại xã Tân Ninh, cống Vực Bưu tại K12+070 đê hữu sông Nhơm bị lùng mang, gây ra 2 hố sụt trên đỉnh cống và mang cống. Ở xã Hoằng Lộc, mái đê phía sông đê tả sông Mã đoạn K55+500 - K55+520 bị sạt mái với chiều dài cung sạt 20m, đỉnh cung sạt ngay mép mặt đê. Tại xã Định Hòa, đê hữu sông Mã đoạn K26+900 - K26+940 xuất hiện cung sạt dài 40m. Trước thực trạng trên, các địa phương đã và đang tích cực phối hợp cùng các hạt quản lý đê phụ trách địa bàn xử lý các sự cố. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động triển khai các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu đê điều theo phương châm “4 tại chỗ” khi có tình huống xảy ra...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 4 hệ thống sông chính, gồm: sông Hoạt, sông Mã, sông Yên, sông Lạch Bạng với tổng chiều dài khoảng 425,7km. Trong đó, có 8 tuyến đê từ cấp III đến cấp I và 54 tuyến đê dưới cấp III, với tổng chiều dài 1.008km; 443 công trình kè với tổng chiều dài 264,91km và 1.121 cống qua đê. Ngoài ra, trên địa bàn các xã, phường ven biển của tỉnh có 55,22km đê biển trực tiếp và 9,5km các công trình bảo vệ bờ biển tại những vị trí không có đê; các vị trí khác của bờ biển dựa vào điều kiện tự nhiên của các bãi, cồn cát cao, các rừng cây chắn sóng ven biển ngăn triều, chống bão... Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Chi cục Thủy lợi đã phối hợp với các phường, xã tổ chức rà soát hiện trạng công trình đê điều và xây dựng 42 phương án bảo vệ đê trọng điểm. Trong đó, có 1 trọng điểm cấp tỉnh, 41 trọng điểm cấp xã (tương đương 16 trọng điểm trên đê cấp I, III và 26 trọng điểm đê cấp IV,V).

Chi cục Thủy lợi cũng xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy để bổ sung kịp thời những thiếu sót, tồn tại; tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hộ đê ở các địa phương, đặc biệt là lực lượng canh đê, xung kích hộ đê. Các hạt quản lý đê thường xuyên phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát các vụ vi phạm tồn đọng để xử lý dứt điểm, triệt để; quản lý chặt chẽ không để tái vi phạm và vi phạm mới phát sinh, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nguyễn Văn Chính: "Để chủ động trong công tác hộ đê, ngay từ đầu năm, các ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước lũ, xác định các vị trí xung yếu để xây dựng và phê duyệt phương án bảo vệ trọng điểm, phương án hộ đê toàn tuyến, phương án ứng phó với trường hợp lũ vượt tần suất thiết kế và triển khai công tác chuẩn bị “4 tại chỗ”. Trước mùa mưa lũ, ban chỉ huy cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho các xã, phường có đê phát quang cây cối, rào giậu trên mái đê và thanh thải các bãi tập kết rác thải trong phạm vi bảo vệ đê điều. Đối với các công trình đê điều đang thi công dở dang, Chi cục Thủy lợi đã có văn bản đề nghị các chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung nguồn lực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các hạng mục phải đảm bảo yêu cầu chống lũ, đảm bảo chất lượng, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, kịp thời đưa công trình vào phục vụ công tác phòng, chống lụt bão".

Bài và ảnh: Hải Đăng