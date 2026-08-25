Bảo đảm an sinh xã hội từ chương trình cho vay hỗ trợ việc làm

Dòng vốn ưu đãi từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đang trở thành điểm tựa giúp hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh đầu tư sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô chăn nuôi, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Gia đình ông Lê Ngọc Sỹ ở tổ dân phố Phú Lâm, phường Trúc Lâm được vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, phát triển kinh tế hiệu quả.

Tháng 3/2026, thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn Hội Nông dân tổ dân phố Phú Lâm, phường Trúc Lâm, gia đình ông Lê Ngọc Sỹ được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội NHCSXH) Nghi Sơn giải ngân 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Có thêm nguồn lực để đầu tư, ông Sỹ đã mở rộng trang trại, tăng đàn bò thịt và bò sinh sản. Với gia đình ông, nguồn vốn ưu đãi không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn về nguồn lực đầu tư mà còn tạo điều kiện phát triển mô hình kinh tế ổn định, lâu dài.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc NHCSXH Nghi Sơn, cho biết: Hiện nay, ngân hàng đang hỗ trợ hơn 1.400 khách hàng vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, với tổng dư nợ hơn 95 tỷ đồng. Nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn, đơn vị thường xuyên giám sát quá trình sử dụng vốn của người vay. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác rà soát nhu cầu, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm thủ tục nhanh gọn, giải ngân kịp thời đến người dân.

Còn tại NHCSXH Quảng Xương, đến giữa tháng 8/2026, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm có dư nợ 146,5 tỷ đồng, hỗ trợ khoảng 1.800 lao động có việc làm ổn định. Để hạn chế tình trạng sử dụng vốn kém hiệu quả, đơn vị chú trọng từ khâu tuyên truyền, rà soát nhu cầu đến thẩm định phương án vay vốn.

Bà Lê Thị Thúy, Phó Giám đốc NHCSXH Quảng Xương, cho biết: “Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm không chỉ đơn thuần là hỗ trợ vốn mà còn tạo động lực để người dân chủ động phát triển sinh kế, từng bước thoát nghèo bền vững. Nguồn vốn chính sách đã giúp mở ra nhiều cơ hội thay đổi cuộc sống cho bà con trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là người dân khu vực nông thôn”.

Theo quy định, mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người lao động tối đa 200 triệu đồng. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa lên tới 10 tỷ đồng, nhưng không quá 200 triệu đồng cho một người lao động được hỗ trợ. Tính đến tháng 8/2026, tổng dư nợ chương trình đạt hơn 3.200 tỷ đồng, với gần 39.000 khách hàng đang vay vốn.

Hiệu quả nguồn vốn vì thế không chỉ phụ thuộc vào tốc độ giải ngân, mà còn ở việc lựa chọn đúng đối tượng, thẩm định sát thực tế và đồng hành với người vay trong quá trình sử dụng vốn. Qua đó, hạn chế rủi ro, giúp nguồn lực chính sách được phát huy đúng mục đích.

Mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn. Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, NHCSXH Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác rà soát nhu cầu vay vốn, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, tổ chức giải ngân nhanh chóng, kịp thời.

Từ những trang trại chăn nuôi của các hộ gia đình đến các mô hình kinh doanh, sản xuất ở khu dân cư, dòng vốn tín dụng chính sách đang từng bước chuyển hóa thành việc làm, thu nhập và sinh kế bền vững. Khi nguồn vốn được đưa đúng địa chỉ, sử dụng đúng mục đích và gắn với những phương án sản xuất khả thi, hiệu quả không chỉ dừng lại ở từng khoản vay mà còn góp phần tạo thêm việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Khánh Phương