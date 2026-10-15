Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp trên Quốc lộ 15C và đường tỉnh 519

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3378QĐ-UBND, ngày 13/10/2026 công bố tình huống khẩn cấp, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại Km54+030, Km89+250 trên tuyến Quốc lộ 15C và Km24+300 trên đường tỉnh 519 do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra từ ngày 13/9 đến ngày 22/9/2026.

Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại vị trí Km54+030 Quốc lộ 15C thuộc địa phận bản Khằm 1, xã Trung Lý. Ảnh: Lê Hợi

Theo đó, công trình Khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai để ứng phó, khắc phục kịp thời hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại các lý trình: Km54+030 (xã Trung Lý), Km89+250 (xã Pù Nhi) Quốc lộ 15C và Km24+300 (xã Vạn Xuân) đường tỉnh 519, do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 13/9 đến ngày 22/9/2026 được giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.

Địa điểm thực hiện trên địa bàn các xã Trung Lý, Pù Nhi, Vạn Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 18,58 tỷ đồng.

Theo danh mục ban hành kèm Quyết định, đối với tình trạng sạt lở taluy âm, hư hỏng, lún sụt mặtđường tại các lý trình Km54+030 (xã Trung Lý), Km89+250 (xã Pù Nhi) trên tuyến Quốc lộ 15C, công trình sẽ thực hiện điều chỉnh tim tuyến về phía taluy dương (bên trái tuyến) tại Km54+030, hoàn trả kết cấu nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông. Đồng thời, xử lý sạt lở, gia cố taluy âm, hư hỏng nền, mặt đường tại Km89+250.

Đối với tình trạng sạt lở taluy âm, xói trôi cống và nền, mặt đường tại Km24+300 (xã Vạn Xuân)đường Mục Sơn - Hón Can (đường tỉnh 519), sẽ xử lý sạt lở taluy âm, thay thế cống, hoàn trả nền, mặt đường.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)