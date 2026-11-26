Kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2026):

Giữ trọn “hồn cốt” Ba Đình từ những dấu tích lịch sử

Được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia từ ngày 2/12/1992, song thực tế đặt ra nhiều trăn trở khi di tích gốc của khu căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình hầu như không còn nguyên vẹn.

Ông Trịnh Xuân Đắc, 86 tuổi, cựu cán bộ quân đội, kể chuyện lịch sử cho học sinh Trường THCS Ba Đình tại Khu căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình.

Ông Mai đức Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Đình, chia sẻ: “Trước thực trạng mai một của di tích, UBND huyện Nga Sơn (cũ) và xã Ba Đình hôm nay đã chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh Thanh Hóa và Trung ương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo tồn nhằm định vị không gian chiến trận xưa. Cùng với đó là công tác quy hoạch khu tưởng niệm tại khu vực núi Thúc, đền thờ thủ lĩnh và nghĩa quân, nhà truyền thống trưng bày hiện vật, sa bàn cùng một đoạn chiến lũy phục dựng ngoài trời. Đồng thời, tại hội thảo khoa học Kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2016), các nhà bảo tàng học đã đề nghị sưu tầm tư liệu ở các kho lưu trữ trong nước, cả tài liệu của phía Pháp và đến từng nhà thờ họ của con cháu nghĩa quân; phục chế những vật dụng, khí tài như rọ tre, chông tre... hướng tới xây dựng bảo tàng chuyên đề “xứng tầm” về làng kháng chiến tiêu biểu Ba Đình”.

Từ đó, Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích khu căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình (được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 95 tỷ đồng) đã cơ bản hoàn thành, kịp thời phục vụ Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2026).

Cùng với kiến tạo diện mạo khang trang cho khu di tích, UBND xã Ba Đình cùng tìm kiếm, sưu tầm hệ thống tư liệu, hiện vật, đào tạo hướng dẫn viên... để phần nào tái hiện hào khí của một giai đoạn lịch sử.

Những ngày giữa tháng 11/2026, khi địa phương đang sôi nổi diễn ra các hoạt động hướng tới kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình, Trường THCS Ba Đình đã tổ chức “lớp học mở” ngay trong khuôn viên khu di tích. Không chỉ giới thiệu di tích trực quan sinh động qua hệ thống tư liệu, giáo viên kết hợp bản đồ, sơ đồ căn cứ để giúp học sinh tiếp cận thông tin sinh động hơn. Đồng thời, nhà trường mời các bậc cao niên, cựu cán bộ am hiểu lịch sử địa phương là Thượng tá Trịnh Xuân Đắc, sinh năm 1940, nguyên cán bộ Tổng cục Chính trị về hưu trực tiếp giao lưu, kể chuyện truyền thống cho học sinh. Thượng tá Trịnh Xuân Đắc cho biết: “Thông qua việc phối hợp với nhà trường giao lưu, kể chuyện lịch sử cho các cháu học sinh, tôi vừa được ôn lại một thời lịch sử hào hùng của dân tộc để bản thân luôn nhắc nhớ, biết ơn sự hy sinh của bao thế hệ cha anh, vừa dùng kiến thức lịch sử của mình gieo vào lòng thế hệ trẻ niềm xúc động và tự hào sâu sắc về mảnh đất quê hương".

Em Mai Hoàng Khánh Huyền, lớp 9A1, Trường THCS Ba Đình, cho biết: “Khi được tận mắt nhìn thấy, chạm tay vào từng hiện vật phục dựng và nghe kể về cuộc chiến đấu kiên cường suốt 32 ngày đêm của cha ông trước hỏa lực mạnh của thực dân Pháp, em mới thực sự cảm nhận được sự mưu trí và tinh thần quả cảm của cha ông. Từ đó thêm yêu quý, trân trọng những phút giây hòa bình hôm nay”.

Khu di tích lịch sử - văn hóa căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình được đầu tư tôn tạo khang trang không chỉ là điểm nhấn văn hóa - du lịch của địa phương, mà còn là “địa chỉ đỏ” bồi đắp tâm hồn cho lớp lớp măng non xứ Thanh. Mỗi tiết học tại khu căn cứ khép lại không chỉ mang đến cho học sinh những kiến thức về lịch sử mà quan trọng hơn là gieo vào lòng các em hạt giống của lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.

Bài và ảnh: Lê Thanh