Kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2026):

Khúc tráng ca của lịch sử là động lực kiến tạo quê hương giàu đẹp, văn minh

140 năm đã đi qua, nhưng hào khí cuộc Khởi nghĩa Ba Đình vẫn đang được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ba Đình phát huy trên hành trình hiện thực hóa khát vọng vươn lên của vùng đất anh hùng. Nhân dịp này, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với ông Trần Danh Long, Chủ tịch UBND xã Ba Đình.

Một góc xã Ba Đình hôm nay.

Phóng viên (PV): Thưa ông, nhắc đến Khởi nghĩa Ba Đình là nhắc đến tinh thần quật cường của các thủ lĩnh, nghĩa quân và sự đồng lòng của người dân trong một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Ngày nay, tinh thần ấy đang được địa phương gìn giữ và phát huy thế nào?

Ông Trần Danh Long: Tinh thần Ba Đình có thể gói gọn trong ba điều: dựa vào dân, đoàn kết một lòng và biến cái sẵn có thành sức mạnh. Nếu cha ông xưa mỗi làng góp rọ tre, cây tre, gánh rơm để dựng thành lũy thì ngày nay, quê hương cũng được xây đắp từ chính những phần việc thiết thực của từng hộ gia đình. Đó là sự tự nguyện hiến đất mở đường, sửa sang cổng ngõ, trồng hàng rào xanh và chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn để làng quê ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện và giàu bản sắc”.

PV: Ba Đình vốn là vùng đất chiêm trũng, địa phương đã làm gì để biến những điều kiện tự nhiên từng được xem là "khó khăn" này thành lợi thế phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân?

Ông Trần Danh Long: Thực tế đã chứng minh, những "cái khó" khi xưa hoàn toàn có thể trở thành “lợi thế” nếu chúng ta có tư duy đúng, phương pháp đúng và cách làm phù hợp với thực tiễn.

Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp.

Trong đó, nông nghiệp được định hướng theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, chú trọng xây dựng thương hiệu và giá trị gia tăng. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ được khuyến khích phát triển, thu hút doanh nghiệp, mở rộng ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Công tác quy hoạch cũng được đặt lên hàng đầu, hướng tới sự bài bản, khoa học, dài hạn, phù hợp với không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm tính liên kết với quy hoạch vùng và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp lân cận.

Kết quả là, năm 2025, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã ước đạt 1.000,7 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 67,78 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng cân đối giữa dịch vụ - thương mại (37,75%), nông nghiệp (31,7%) và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (30,55%).

Nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương đã bắt đầu khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, tiêu biểu như sản phẩm OCOP túi cỏ may Đan Việt, hay các đặc sản ẩm thực như dê núi đá, gà đồi Hoàng Cương... Thời gian tới, xã sẽ tập trung vào khâu xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Cùng với đó, việc hoàn thành giải phóng mặt bằng 9,72ha trong 9 tháng đầu năm 2026 (vượt kế hoạch trên 20%) và làm sạch dữ liệu cho hơn 6.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính là những bước đi quan trọng để mở đường thu hút các dự án, nguồn vốn đầu tư về với quê hương.

PV: Bên cạnh những bước chuyển quan trọng về kinh tế, Ba Đình còn sở hữu hệ thống di tích lịch sử - văn hóa phong phú. Địa phương có định hướng gì để "biến di sản thành sinh kế" mà vẫn giữ trọn giá trị thiêng liêng của vùng đất căn cứ?

Ông Trần Danh Long: Khu di tích Chiến khu Ba Đình sau khi hoàn thiện chính là cánh cửa rộng mở để du khách gần xa đến với địa phương. Hơn nữa, Ba Đình còn có hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa, như động Từ Thức, động Bạch Á, đền thờ Nữ tướng Lê Thị Hoa cùng nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc khác... Tất cả được xã xác định là “nguồn lực mềm” trong tiến trình phát triển.

Tuy nhiên, địa phương luôn giữ vững một nguyên tắc “di tích trước hết là nơi tưởng niệm”, mọi hoạt động dịch vụ du lịch phải giúp người dân và du khách thêm thấu hiểu, tri ân lịch sử, tuyệt đối không làm mất đi sự trang nghiêm nơi các nghĩa quân đã ngã xuống. Chúng tôi mong muốn mỗi người dân Ba Đình sẽ trở thành những hướng dẫn viên, trực tiếp đón khách, kể chuyện quê hương và thụ hưởng thành quả từ du lịch.

PV: Một quê hương giàu đẹp cần song hành với một nếp sống văn minh và bộ máy hành chính hiện đại. Công tác chuyển đổi số và an sinh xã hội tại Ba Đình thời gian qua đã ghi nhận những dấu ấn nào, thưa ông?

Ông Trần Danh Long: Văn minh trước hết thể hiện ở thái độ và chất lượng phục vụ Nhân dân. Trong 10 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận hơn 5.000 hồ sơ, gần như toàn bộ được nộp trực tuyến, giải quyết đúng và trước hạn với tỷ lệ số hóa đạt 100%. Thông qua phong trào "Bình dân học vụ số", cán bộ cơ sở đã trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng VNeID. Bên cạnh đó, văn minh còn là sự chăm lo chu đáo cho người có công, người yếu thế và bồi đắp đời sống văn hóa cộng đồng.

PV: Nhìn về chặng đường phía trước, thông điệp lớn nhất mà các cấp chính quyền địa phương muốn gửi gắm tới mỗi người dân Ba Đình hôm nay là gì, thưa ông?

Ông Trần Danh Long: 140 năm trôi qua, nhưng tinh thần quả cảm và sự đồng lòng giữ đất, giữ làng của những nghĩa sĩ năm xưa vẫn luôn chảy trong mỗi người dân, trong từng bài giảng của thầy cô và trong những mùa lúa bội thu.

Chặng đường phía trước của Ba Đình vẫn còn dài, từ việc bảo tồn di tích, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ đến phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao chất lượng sống. Để đi trọn hành trình ấy, mỗi người dân Ba Đình cần thêm một lần nữa nắm chặt tay nhau, đoàn kết, đồng lòng cùng tỉnh Thanh Hóa và cả nước vững bước đi lên. Giữ lửa Ba Đình hôm nay, suy cho cùng, chính là sống và cống hiến sao cho xứng đáng với sự hy sinh của tiền nhân, để hai tiếng “Ba Đình” mãi là niềm tự hào thiêng liêng của quê hương.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Lê Hòa (Thực hiện)