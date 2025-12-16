Bàn giao các hạng mục thuộc mô hình “Bản sáng vùng biên” tại xã Tam Thanh

Ngày 15/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và UBND xã Tam Thanh tổ chức bàn giao các hạng mục thuộc mô hình “Bản sáng vùng biên” cho Nhân dân bản Pa, xã Tam Thanh.

Đại diện Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, UBND xã Tam Thanh cắt băng khánh thành bàn giao hạng mục cổng chào, đèn năng lượng mặt trời cho Nhân dân bản Pa.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, UBND xã Tam Thanh đã cắt băng khánh thành, bàn giao các hạng mục mục cổng chào, đèn năng lượng mặt trời cho Nhân dân bản Pa, xã Tam Thanh.

Đây là một trong những hạng mục thuộc mô hình “Bản sáng vùng biên” được Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai trên tuyến biên giới của tỉnh.

Mục tiêu của mô hình là huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc; đồng thời củng cố hệ thống chính trị cơ sở tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Trong giai đoạn 1, mô hình được triển khai tại 11/159 thôn, bản khu vực biên giới đất liền có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện, mô hình điểm “Bản sáng vùng biên” tại khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. BĐBP tỉnh đã chủ động kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ Nhân dân xây dựng nhiều công trình như cổng bản, sân bóng chuyền, đường bê tông, sửa chữa đường liên thôn, lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, trang bị cơ sở vật chất cho nhà văn hóa bản; sửa chữa, xây mới phòng học tại các điểm trường vùng biên...

Các chương trình an sinh xã hội như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Tết nhân ái” được tổ chức thường xuyên, trao tặng hàng nghìn suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, người có uy tín, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng giá trị các nguồn lực hỗ trợ cho các thôn, bản khu vực biên giới đạt trên 5,8 tỷ đồng.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận 550 triệu đồng kinh phí thực hiện mô hình do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn hỗ trợ.

Riêng các hạng mục cổng bản và hệ thống đèn năng lượng mặt trời với tổng trị giá 550 triệu đồng do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn tài trợ cho 11 bản triển khai mô hình “Bản sáng vùng biên” được đánh giá có sức lan tỏa lớn, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn biên giới, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho Nhân dân.

