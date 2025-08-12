Azerbaijan và Armenia công bố toàn văn hiệp định hòa bình lịch sử

Theo Reuters/Armenpress, ngày 11/8, Armenia và Azerbaijan đã công bố toàn văn Thỏa thuận thiết lập hòa bình và quan hệ liên quốc gia giữa hai nước. Văn kiện này được hai bên ký tắt tuần trước dưới sự trung gian của Mỹ trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) chủ trì cuộc hòa đàm và ký kết thoả thuận hợp tác giữa Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (trái) với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tại Thủ đô Washington DC., ngày 8/8/2025. (Ảnh: AZERTAC/TTXVN)

Thỏa thuận khẳng định hai nước công nhận và tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bất khả xâm phạm biên giới quốc tế và độc lập chính trị của nhau; không có và sẽ không đưa ra yêu sách lãnh thổ; không sử dụng hoặc đe dọa dùng vũ lực; không can thiệp công việc nội bộ của nhau.

Hai bên sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao trong vòng thời hạn nhất định sau khi phê chuẩn; đàm phán phân định và cắm mốc biên giới; không triển khai lực lượng bên thứ ba dọc biên giới; thực hiện các biện pháp an ninh, xây dựng lòng tin; hợp tác chống cực đoan, khủng bố, phân biệt đối xử.

Thỏa thuận cũng đề cập xử lý các vụ mất tích trong xung đột, hợp tác kinh tế, môi trường, nhân đạo và văn hóa; cơ chế giải quyết tranh chấp; rút hoặc chấm dứt mọi khiếu kiện trước đây; thành lập ủy ban song phương giám sát thực thi.

Văn bản có hiệu lực sau khi hoàn tất thủ tục nội bộ và được lập bằng tiếng Armenia, Azerbaijan và tiếng Anh, trong đó bản tiếng Anh được ưu tiên áp dụng trong trong trường hợp có sự khác biệt về ý nghĩa của một điều khoản trong bất kỳ văn bản chính thức nào./.

Theo TTXVN