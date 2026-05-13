ATSCADA cung cấp SCADA giám sát cảnh báo rung chấn cầu, đường

Giám sát rung động là một phần không thể thiếu trong hệ thống giám sát sức khỏe kết cấu (SHM). Để ngăn ngừa rủi ro từ các hiện tượng cộng hưởng hay sự mỏi vật liệu do mật độ xe lưu thông cao, việc triển khai một hệ thống thu thập dữ liệu thời gian thực là vô cùng cấp thiết. SCADA giám sát cảnh báo rung chấn cầu, đường với kiến trúc linh hoạt từ các thiết bị hiện trường đến phần mềm quản lý trung tâm. Giúp theo dõi sát sao mọi biến động cơ học, cung cấp nền tảng dữ liệu quan trọng để nhà quản lý đưa ra các quyết định xử lý kịp thời.

Thực trạng & thách thức trong quản lý cầu đường

Thực trạng & thách thức trong quản lý cầu đường

Hiện nay, công tác quản lý và giám sát cầu đường vẫn chủ yếu dựa vào phương pháp kiểm tra thủ công, theo định kỳ, dẫn đến thiếu dữ liệu liên tục và khó đánh giá chính xác trạng thái thực tế của công trình. Việc không có hệ thống theo dõi thời gian thực khiến các rung chấn bất thường hoặc dấu hiệu xuống cấp khó được phát hiện sớm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình khai thác. Bên cạnh đó, chi phí bảo trì thường tăng cao do phải xử lý sự cố khi đã phát sinh, thay vì chủ động phòng ngừa.

Trước những thách thức này, nhu cầu chuyển đổi sang các giải pháp giám sát tự động, thông minh như SCADA ngày càng trở nên cấp thiết. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an toàn và tối ưu chi phí vận hành.

Chi tiết giải pháp SCADA giám sát cảnh báo rung chấn cầu, đường

Giải pháp SCADA giám sát cảnh báo rung chấn cầu đường

Giải pháp SCADA của ATSCADA được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu giám sát rung chấn cầu đường một cách toàn diện và theo thời gian thực. Hệ thống SCADA giám sát cảnh báo rung chấn cầu, đường cho phép thu thập liên tục dữ liệu từ các cảm biến rung, nghiêng, biến dạng với độ chính xác cao, giúp phát hiện nhanh các biến động bất thường trong quá trình vận hành công trình. Toàn bộ dữ liệu được tập trung về nền tảng SCADA, nơi người quản lý theo dõi, giám sát và điều khiển từ xa thông qua giao diện web hoặc ứng dụng di động, đảm bảo kiểm soát hệ thống mọi lúc, mọi nơi.

Thành phần hệ thống kỹ thuật

Thiết bị cảm biến

Cảm biến rung: Thiết bị này đo gia tốc dao động và tần số rung của kết cấu cầu khi chịu tác động từ phương tiện giao thông, gió hoặc các yếu tố môi trường.

Cảm biến biến dạng: Được gắn trực tiếp lên các vị trí quan trọng của dầm, trụ hoặc mặt cầu nhằm theo dõi sự thay đổi về ứng suất và biến dạng vật liệu.

Cảm biến nghiêng: Thiết bị này dùng để phát hiện độ nghiêng, độ lún hoặc sự dịch chuyển bất thường của kết cấu cầu theo thời gian.

Bộ điều khiển PLC/RTU

Đóng vai trò xử lý trung tâm tại hiện trường, PLC/RTU tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến, thực hiện lọc nhiễu, chuẩn hóa và phân tích sơ bộ. Đồng thời, thiết bị này so sánh dữ liệu với các ngưỡng an toàn đã cài đặt để phát hiện bất thường và có thể kích hoạt cảnh báo tại chỗ khi cần.

Hạ tầng truyền thông (cáp quang, 4G/5G)

Là “mạch kết nối” của toàn hệ thống, đảm bảo dữ liệu được truyền tải nhanh chóng và ổn định từ hiện trường về trung tâm. Cáp quang phù hợp với các công trình cố định cần độ ổn định cao, trong khi mạng 4G/5G mang lại sự linh hoạt cho các vị trí khó triển khai hạ tầng dây.

Phần mềm SCADA

Là lớp điều hành và giám sát trung tâm, cung cấp giao diện trực quan giúp người quản lý theo dõi trạng thái công trình theo thời gian thực. Phần mềm hỗ trợ hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ, bản đồ, cảnh báo theo cấp độ và cho phép truy cập từ xa qua web hoặc thiết bị di động.

Thành phần chính trong hệ thống

Xu hướng phát triển & định hướng tương lai

Tích hợp AI dự báo hư hỏng kết cấu: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp phân tích dữ liệu rung chấn và biến dạng theo thời gian, từ đó dự đoán sớm nguy cơ hư hỏng, hỗ trợ bảo trì dự báo chính xác hơn và giảm thiểu rủi ro.

Kết nối hệ sinh thái giao thông thông minh: Hệ thống SCADA sẽ được tích hợp với các nền tảng giao thông thông minh (ITS), chia sẻ dữ liệu với trung tâm điều hành đô thị, hệ thống camera, kiểm soát tải trọng... nhằm nâng cao khả năng quản lý đồng bộ.

Ứng dụng IoT và Cloud SCADA: Việc triển khai IoT kết hợp SCADA trên nền tảng Cloud giúp mở rộng khả năng giám sát từ xa, lưu trữ dữ liệu linh hoạt và giảm chi phí hạ tầng. Đồng thời, hệ thống dễ dàng mở rộng quy mô và tích hợp thêm thiết bị mới.

Liên hệ ngay ATSCADA để được khảo sát và tư vấn giải pháp phù hợp, tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ Công ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Ấn Tượng Điện thoại: 028.3842.5001 Email: info@atpro.com.vn Website: https://atscada.net/

Quang Trung