Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, Thanh Hóa có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão khi đi vào Biển Đông, mưa lớn xảy ra ở khu vực Đông Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Lúc 13 giờ ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng từ 5-10km/h, đi vào vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 21/8, tâm bão trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ, cường độ bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Đến 13 giờ ngày 22/8, tâm bão trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, có khả năng suy yếu dần.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão đi chậm theo hướng Tây với tốc độ từ 3-5km/h, cường độ có khả năng suy yếu xuống cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9.

Từ chiều tối nay (20/8), vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-3,5m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Do ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, nên từ chiều tối nay (20/8) đến chiều 22/8 khu vực tỉnh Thanh Hoá tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Lượng mưa phổ biến ở khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây nam từ 50 - 100mm, có nơi trên 100mm, các khu vực còn lại từ 30 - 70mm, có nơi trên 70mm.

Từ chiều tối 22 đến 25/8, khu vực Thanh Hoá khả năng còn có mưa vừa, mưa to và dông.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường của tỉnh Thanh Hóa, gồm: Hóa Quỳ, Như Xuân, Thanh Kỳ, Xuân Bình; Công Chính, Định Tân, Hợp Tiến, Mậu Lâm, Ngọc Trạo, Như Thanh, Quý Lộc, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thọ Long, Thọ Phú, Thọ Xuân, Thượng Ninh, Trường Lâm, Vĩnh Lộc, Xuân Du, Xuân Lập, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Định, Yên Ninh, Yên Phú, Yên Thọ, Yên Trường.

NM