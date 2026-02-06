Anh: NATO dự kiến thảo luận các kế hoạch an ninh tại Bắc Cực vào tuần tới

Ngày 5/2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết, các Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhiều khả năng sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường an ninh tại khu vực Greenland trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Brussels, trong bối cảnh liên minh đẩy mạnh điều phối chiến lược đối với khu vực Bắc Cực.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey. Ảnh: Sky News.

Theo ông Healey, một trong những nội dung được chú ý là sáng kiến mang tên “Arctic Sentry”, được NATO mô tả là nhiệm vụ tăng cường giám sát và nâng cao mức độ sẵn sàng tại khu vực. Ông cho rằng đây là biện pháp để các nước thành viên khẳng định liên minh đang chủ động ứng phó với các quan ngại an ninh ở Bắc Cực, trong đó có cả Greenland.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Greenland, cho rằng khu vực này có ý nghĩa đặc biệt về an ninh. Các phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ trước đó đã thu hút sự chú ý trong nội bộ NATO, nhất là trong quan hệ với Đan Mạch – quốc gia quản lý Greenland. Tuy nhiên, các bên gần đây cho thấy xu hướng tăng cường trao đổi nhằm bảo đảm cách tiếp cận chung trong khuôn khổ liên minh.

Ông Healey cho biết NATO đã bắt đầu các bước lập kế hoạch quân sự liên quan sáng kiến “Arctic Sentry”, dù chi tiết cụ thể chưa được công bố rộng rãi. Bộ trưởng Quốc phòng Anh bày tỏ kỳ vọng cuộc họp sắp tới của NATO sẽ có thêm các trao đổi sâu về vấn đề này, phản ánh nỗ lực phối hợp giữa các nước thành viên trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều yếu tố mới.

NATO sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường an ninh tại khu vực Greenland trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào tuần tới. Ảnh Defense News.

Liên quan chính sách quốc phòng trong nước, ông Healey cho hay Anh đang thúc đẩy tăng cường đầu tư cho lĩnh vực này, đồng thời tìm cách thu hút thêm nguồn vốn tư nhân. Theo ông, việc kết hợp nguồn lực công và tư được xem là yếu tố quan trọng nhằm hỗ trợ phát triển công nghệ, nâng cao năng lực và duy trì thế chủ động trước các thách thức an ninh đang nổi lên.

