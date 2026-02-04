EU tái khẳng định ủng hộ Greenland, NATO lên kế hoạch hoạt động an ninh tại Bắc Cực

Phát biểu tại hội nghị “Arctic Frontiers 2026” tổ chức ở thành phố Tromsø (Na Uy), Đại diện cấp cao phụ trách Chính sách Đối ngoại và An ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 3/2 cho biết diễn biến liên quan tới Greenland vẫn chưa rõ ràng, song EU sẽ tiếp tục kiên định ủng hộ Greenland và Đan Mạch.

Đại diện cấp cao phụ trách Chính sách Đối ngoại và An ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas phát biểu tại hội nghị “Arctic Frontiers 2026” tổ chức ở thành phố Tromsø (Na Uy). Ảnh: CCTV

Bà Kaja Kallas nhận định tình hình tại Greenland hiện không còn căng thẳng như vài tuần trước, nhưng xu hướng sắp tới cũng như khả năng xuất hiện bất đồng mới vẫn chưa thể dự đoán. Bà nhấn mạnh EU kiên định đứng về phía Greenland và Đan Mạch, tái khẳng định sự ủng hộ đối với Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời cho rằng tương lai của Greenland cần do người dân Greenland và Đan Mạch quyết định.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Chính quyền Tự trị Greenland Vivian Motzfeldt cũng tham dự hội nghị và nhấn mạnh rằng “Greenland không phải để bán”. Theo bà, lập trường của Greenland luôn rõ ràng: cùng với Đan Mạch bảo vệ quyền tự quyết, toàn vẹn lãnh thổ, trật tự quốc tế và luật pháp quốc tế.

Thủ hiến Chính quyền Tự trị Greenland Jens-Frederik Nielsen. Ảnh: CCTV

Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng sáng 3/2 trên Đài Phát thanh – Truyền hình Đan Mạch, Thủ hiến Chính quyền Tự trị Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết các kênh trao đổi ngoại giao với phía Mỹ đã được thiết lập, nhóm công tác chung đã họp lần đầu, song phía Mỹ vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp quản Greenland.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn kiểm soát Greenland và đưa ra các tuyên bố cứng rắn, làm dấy lên phản ứng mạnh từ châu Âu, với quan điểm cho rằng vấn đề chủ quyền Greenland không phải là chủ đề đàm phán.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn kiểm soát Greenland. Ảnh: CCTV

Trong bối cảnh đó, NATO đã bắt đầu xây dựng kế hoạch quân sự cho một hoạt động mang tên “Arctic Sentry” tại khu vực Bắc Cực. Đại tá Martin O'Donnell, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Tối cao các lực lượng đồng minh châu Âu (SHAPE), cho biết kế hoạch đang ở giai đoạn đầu và chưa có thêm chi tiết được công bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen hoan nghênh việc NATO triển khai kế hoạch, nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác đồng minh nhằm tăng cường an ninh tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Hiện chưa rõ nội dung này có được đưa ra thảo luận tại cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng NATO ngày 12/2 ở Brussels hay không.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters