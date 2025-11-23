Anh công bố chiến lược khoáng sản nhằm giảm phụ thuộc nguồn cung nước ngoài

Chính phủ Anh vừa triển khai chiến lược khoáng sản quan trọng với mục tiêu giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài vào năm 2035, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về các nguyên liệu thiết yếu ngày càng gia tăng.

Một mẫu xenotime, loại khoáng chất chính chứa các nguyên tố đất hiếm, được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London (Anh). Ảnh: Reuters

Theo thông báo, London đặt mục tiêu đáp ứng 10% nhu cầu khoáng sản quan trọng thông qua sản xuất trong nước và 20% từ hoạt động tái chế, với sự hỗ trợ của gói tài chính mới lên tới 50 triệu bảng. Chiến lược cũng nêu rõ Anh sẽ bảo đảm không quá 60% nguồn cung của bất kỳ loại khoáng sản quan trọng nào phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất vào năm 2035.

Thủ tướng Keir Starmer nhấn mạnh các khoáng sản chiến lược là “xương sống của đời sống hiện đại và an ninh quốc gia”, đồng thời khẳng định tăng cường năng lực sản xuất và tái chế trong nước sẽ giúp nền kinh tế tự chủ hơn và hỗ trợ nỗ lực giảm chi phí sinh hoạt.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Reuters

Hiện Anh mới chỉ đáp ứng 6% nhu cầu khoáng sản quan trọng từ nguồn cung nội địa. Chiến lược mới hướng tới mở rộng khai thác và chế biến trong nước, ưu tiên các loại như lithium, nickel, tungsten và đất hiếm, trong đó Anh đặt mục tiêu sản xuất tối thiểu 50.000 tấn lithium vào năm 2035.

Nhu cầu về những nguyên liệu thiết yếu này đang tăng mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất điện thoại thông minh, xe điện và các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo. Chính phủ Anh dự báo nhu cầu đồng sẽ gần như tăng gấp đôi, trong khi nhu cầu lithium tăng tới 1.100% trong thập kỷ tới.

Chiến lược cũng thừa nhận sự thống trị của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng khoáng chất quan trọng – nước này hiện chiếm khoảng 70% sản lượng khai thác đất hiếm và 90% năng lực tinh chế toàn cầu – khiến các quốc gia, trong đó có Anh, dễ bị tổn thương trước biến động giá và rủi ro địa chính trị.

Trước đó, Anh đã ký kết thỏa thuận hợp tác khoáng sản với Saudi Arabia, nhằm tăng cường bảo đảm chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Anh và thu hút đầu tư mới vào lĩnh vực khai thác – chế biến trong nước.

Vân Bình

Nguồn: Reuters