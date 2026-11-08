Ấn Độ cảnh giác trước thách thức an ninh ở biên giới phía Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 7/11 đã thăm căn cứ không quân Bagdogra, bang Tây Bengal, gần khu vực biên giới phía Đông giáp Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Phát biểu với các quân nhân tại căn cứ, Bộ trưởng Rajnath Singh cho rằng tình hình an ninh hiện nay ngày càng phức tạp, với những thách thức không chỉ giới hạn ở hoạt động quân sự thông thường. Theo ông, các bên liên quan ngày càng sử dụng nhiều phương thức tác chiến phi đối xứng, chiến tranh ủy nhiệm, tấn công mạng, triển khai số lượng lớn thiết bị bay không người lái (UAV), cũng như các hoạt động thao túng thông tin và dư luận.”

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh vai trò chiến lược của căn cứ không quân Bagdogra, nằm gần hành lang Siliguri – khu vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với kết nối giữa miền Đông Bắc và phần còn lại của Ấn Độ. Ông khẳng định lực lượng đồn trú tại đây đóng vai trò như một lá chắn quan trọng trong hệ thống an ninh khu vực và nhiệm vụ bảo vệ miền Đông Bắc đất nước. Việc duy trì khả năng sẵn sàng tác chiến thường xuyên của lực lượng tại căn cứ có ý nghĩa thiết yếu đối với việc bảo đảm ổn định tại khu vực phía Đông.

Cũng trong bài phát biểu, ông Rajnath Singh đề cập quyết định của Chính phủ Ấn Độ về việc miễn 75% phí bảo hiểm theo chương trình Agniveer trong khuôn khổ chế độ phục vụ quân đội đợt hai (Second Tour of Duty). Ông gọi đây là món quà nhân dịp lễ Diwali dành cho các quân nhân thuộc chương trình Agniveer.

Kết thúc chuyến thăm, Bộ trưởng Rajnath Singh gửi lời chúc mừng lễ hội tới các quân nhân đang làm nhiệm vụ, đồng thời ghi nhận những đóng góp của họ trong việc bảo vệ đất nước. Ông cũng bày tỏ sự trân trọng đối với gia đình các quân nhân, nhấn mạnh sự đồng hành và hỗ trợ từ hậu phương là nguồn động viên quan trọng đối với lực lượng làm nhiệm vụ.

Minh Phương