New World Phu Quoc Resort ghi dấu ấn với giải Vàng nghỉ dưỡng gia đình đa thế hệ tại Little Steps Asia

New World Phu Quoc Resort vừa được vinh danh tại Little Steps Asia Travel Awards 2026/2027 với ba giải thưởng ở các hạng mục dành cho du lịch gia đình, trong đó có Giải Vàng hạng mục Khách sạn tốt nhất dành cho gia đình đa thế hệ.

Little Steps Asia là nền tảng truyền thông số chuyên về phong cách sống, du lịch và giáo dục dành cho các gia đình tại châu Á, được thành lập từ năm 2008. Với nội dung về điểm đến, khách sạn, hoạt động vui chơi và trải nghiệm dành cho cha mẹ cùng trẻ nhỏ tại nhiều thị trường trong khu vực, nền tảng trở thành nguồn tham khảo cho các gia đình khi tìm kiếm và lựa chọn điểm đến nghỉ dưỡng. Little Steps Asia Travel Awards được tổ chức thường niên theo hình thức bình chọn từ độc giả, mang đến sự ghi nhận từ chính cộng đồng gia đình mà các hạng mục giải thưởng hướng đến.

New World Phu Quoc Resort được vinh danh Giải Vàng hạng mục Khách sạn tốt nhất dành cho gia đình đa thế hệ tại Little Steps Asia Travel Awards 2026/2027.

Tại mùa giải 2026/2027, New World Phu Quoc Resort được trao Giải Vàng hạng mục Khách sạn tốt nhất dành cho gia đình đa thế hệ (Best Hotel for Multi-Generational Families), Giải Bạc hạng mục Khách sạn có khu vui chơi dưới nước tốt nhất (Best Hotel with Splash Zones) và Giải Đồng hạng mục Khách sạn dành cho gia đình tốt nhất tại Việt Nam (Best Family Hotel – Vietnam). Ba giải thưởng ở những hạng mục khác nhau phản ánh các thế mạnh của khu nghỉ dưỡng, từ không gian lưu trú dành cho gia đình nhiều thế hệ đến hệ thống tiện ích vui chơi và giải trí cho trẻ nhỏ.

Mang cảm hứng từ hình ảnh làng chài ven biển và nếp nhà ba gian truyền thống của Việt Nam, New World Phu Quoc Resort tái hiện tinh thần kiến trúc bản địa qua hệ thống biệt thự mái lá nằm giữa không gian xanh nhiệt đới bên bờ bãi Kem. Mỗi biệt thự đều có hồ bơi riêng, trong đó các lựa chọn từ ba đến bốn phòng ngủ đáp ứng nhu cầu lưu trú của gia đình đông thành viên. Thiết kế chú trọng sự riêng tư nhưng vẫn tạo nên những không gian sinh hoạt chung, để các thế hệ có thể quây quần trong cùng một kỳ nghỉ.

Kiến trúc mang cảm hứng bản địa của New World Phu Quoc Resort giữa cảnh quan xanh mát và bờ biển Bãi Kem.

Bên cạnh không gian lưu trú, khu nghỉ dưỡng còn có nhiều lựa chọn ẩm thực, vui chơi và thư giãn. COCO Beach House phục vụ hải sản nướng mang hương vị Việt Nam trong không gian bên bờ biển. Công viên nước Aqua World mang đến các hoạt động vui chơi dưới nước, trong khi The Hub có khu bowling và các phòng karaoke riêng. Du khách yêu thích bộ môn golf cũng có thể ghé Kem Beach Driving Range để tập luyện. Từ những bữa ăn bên biển đến các hoạt động vui chơi và giải trí, hệ thống tiện ích đa dạng mang đến nhiều cách tận hưởng kỳ nghỉ cho các thành viên trong gia đình.

Bên cạnh chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng đa dạng, COCO Beach House mang đến cho các gia đình trải nghiệm ẩm thực bên bờ biển Bãi Kem.

Không chỉ tận hưởng các tiện ích ngay trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng, du khách còn có thể kết hợp kỳ nghỉ với hành trình khám phá những sản phẩm du lịch đặc sắc tại Nam đảo do Sun Group phát triển. Ban ngày, hành trình có thể bắt đầu với tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới đến Sun World Hon Thom, nơi du khách thỏa sức khám phá hàng loạt hoạt động vui chơi trên đảo. Khi chiều xuống, Cầu Hôn là điểm dừng chân lý tưởng để ngắm hoàng hôn “đặc sản” của Phú Quốc. Đêm đến, các show diễn đa phương tiện cùng pháo hoa nghệ thuật như Kiss of the Sea và Symphony of the Sea là trải nghiệm không thể bỏ qua. Hành trình còn có thể nối dài với những cuộc dạo phố tại Thị trấn Hoàng Hôn, mua sắm và thưởng thức ẩm thực tại VUI-Fest Bazaar, Sunset Bazaar và Kiss Bazaar.

Hơn 200 hiệu ứng pháo hoa đa tầng thắp sáng bầu trời Nam đảo trong Symphony of the Sea mùa 3, tạo nên màn trình diễn ánh sáng và nghệ thuật ấn tượng giữa biển trời Phú Quốc.

Những dấu ấn tại Little Steps Asia Travel Awards 2026/2027 là sự ghi nhận dành cho những trải nghiệm nghỉ dưỡng gia đình tại New World Phu Quoc Resort, từ kiến trúc mang cảm hứng bản địa đến không gian lưu trú và hệ thống tiện ích đa dạng. Cùng với hệ sinh thái du lịch, vui chơi và giải trí tại Nam đảo, khu nghỉ dưỡng góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá Phú Quốc của du khách.

Tùng Dương