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200 vận động viên tranh tài tại Giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa

Anh Tuân
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31/10, Giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 đã khai mạc tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, phường Hạc Thành.

200 vận động viên tranh tài tại Giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa

Sáng 31/10, Giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 đã khai mạc tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, phường Hạc Thành.

200 vận động viên tranh tài tại Giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa

Các vận động viên tham dự Giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Cầu lông tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức từ ngày 31/10 đến ngày 1/11, quy tụ 200 vận động viên (VĐV) đến từ 15 câu lạc bộ trong toàn tỉnh.

Các tay vợt thi đấu ở 3 nội dung: đôi nam (chia làm 3 nhóm tuổi: từ 40 tuổi trở lên, từ 30 tuổi trở lên và 29 tuổi trở xuống), đôi nữ (không chia nhóm tuổi) và đôi nam nữ (theo nhóm các VĐV từ 30 tuổi trở lên và 29 tuổi trở xuống).

200 vận động viên tranh tài tại Giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ dự giải.

200 vận động viên tranh tài tại Giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa

Các tay vợt tranh tài sau lễ khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng, các VĐV cống hiến nhiều pha cầu đẹp mắt, thu hút đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ.

Anh Tuân

Từ khóa:

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