170 hộ dân thôn Tiên Nông, xã Định Hoà bị nước lũ chia cắt

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và mực nước sông cầu Chày dâng cao từ tối ngày 26 đến sáng ngày 27/8/2025, 170 hộ dân thôn Tiên Nông, xã Định Hoà đã bị nước lũ chia cắt, cô lập, giao thông ách tắc.

Lực lượng chức năng đưa người dân đến nơi an toàn

Khu vực dân cư, chuồng trại chăn nuôi bị ngập sâu trong nước

Trước tình trạng khẩn cấp, cấp ủy, chính quyền xã Định Hòa đã thành lập 2 tổ phản ứng nhanh cùng các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng khẩn trương huy động phương tiện, triển khai ứng cứu, tập trung ưu tiên đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời và di dời người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn; di chuyển tài sản cho Nhân dân; thành lập tổ hậu cần bố trí tại khu vực công sở xã Định Thành cũ đảm nhiệm việc cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống, thuốc men cần thiết cho người dân khi phải sơ tán về nơi an toàn.

Các đồng chí lãnh đạo xã kiểm tra, động viên cán bộ và người dân khắc phục bão số 5.

Ngoài ra trên địa bàn xã Định Hòa có một số tuyến đường bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm như: Tuyến qua Cầu Thành Giang (Từ xã Định Thành cũ sang xã Thiệu Giang cũ), mực nước ngập: 0,5 – 0,7m; Chiều dài đoạn ngập 200m. Trên tuyến đường Quốc Lộ 45 (khu vực giáp cầu Si, xã Định Bình cũ), mực nước ngập lên tới 0,75m; chiều dài đoạn ngập khoảng 500m...

Xã Định Hòa đã liên tục phát đi khuyến cáo bà con tuyệt đối không chủ quan đi lại qua các đoạn ngập sâu, đồng thời chủ động nắm thông tin, chọn lối đi an toàn, hạn chế tối đa rủi ro, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Lê Uyên (Trung tâm CUDVC xã Định Hòa).