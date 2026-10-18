1.176 bộ tóc được hiến tặng tại Ngày hội Trạm tóc ước mơ 2026

Tại chương trình, gần 50 bộ tóc giả được trao tặng cho các bệnh nhân ung thư, mang đến niềm vui và sự tự tin cho những người đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Nhiều người đến hiến tóc tại Ngày hội hiến tóc - Trạm tóc ước mơ 2026.

Sáng 18/10, tại Ngày hội hiến tóc - Trạm tóc ước mơ 2026 đã diễn ra tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương thu hút đông đảo nhiều người tham gia.

Đây là lần tổ chức thứ 5 của chương trình, do Mạng lưới Vì trẻ em ung thư phối hợp với Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và phòng Tổ chức cán bộ - Công an Thành phố Hà Nội tổ chức.

Năm nay, Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026” tiếp nhận 1.176 bộ tóc đạt chuẩn, lập kỷ lục sau 5 năm tổ chức, góp phần sẻ chia với bệnh nhân ung thư.

Sau lưng mỗi người hiến tóc là một cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội, tay cầm lược, tay cầm kéo để cắt tóc cho những người đến hiến. Gần 1.000 người đã đến trong ngày. Từ những lọn tóc buộc chun vàng, các bệnh nhi và những người phụ nữ đang điều trị ung thư lại có mái tóc để tự tin bước ra ngoài.

Tại chương trình, gần 50 bộ tóc giả được trao tặng cho các bệnh nhân ung thư, mang đến niềm vui và sự tự tin cho những người đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Mỗi mái tóc trao đi không chỉ là lời động viên, mà còn là sự sẻ chia thiết thực, giúp người bệnh ung thư tự tin về diện mạo và vững vàng hơn trên hành trình vượt qua thử thách.

Tại ngày hội, Ban tổ chức tiếp nhận những mái tóc tự nhiên đạt độ dài từ 25 cm trở lên, được cắt trực tiếp hoặc đã bảo quản dưới 6 tháng, từ đó làm thành những bộ tóc giả bằng tóc thật để trao tặng cho người bệnh ung thư.

Bên cạnh hoạt động cắt tóc và trao tặng tóc giả cho người bệnh, ngày hội còn có gian hàng gây quỹ, giao lưu văn nghệ và không gian trưng bày những lời chúc ý nghĩa hướng tới người bệnh.

Cũng trong sáng nay, Ngày hội nhân ái “Sắc hồng yêu thương” cũng đồng thời diễn ra tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương với nhiều người đến tham gia hiến máu tình nguyện.

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ và hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), Đoàn Thanh niên Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình hiến máu “Sắc hồng yêu thương,” dự kiến tiếp nhận 800 đơn vị máu.

Không chỉ tri ân những người phụ nữ đã có những đóng góp tích cực cho phong trào hiến máu tình nguyện, “Sắc hồng yêu thương” mong muốn lan toả những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong cộng đồng với thông điệp: “Phụ nữ trao yêu thương, cộng đồng sẻ chia sự sống”.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/1176-bo-toc-duoc-hien-tang-tai-ngay-hoi-tram-toc-uoc-mo-2026-post1142720.vnp