Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam; Dembele và Yamal tái đấu ở giải The Best FIFA 2025

Công an Hà Nội thất bại đáng tiếc trước Macarthur tại Cúp C2 châu Á; Benitez thắng trận châu Âu đầu tiên sau 10 năm; Crystal Palace lập cột mốc lịch sử ở cúp châu Âu... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (7/11).

Đội tuyển Việt Nam: Xuân Son trở lại, Hoàng Hên vắng mặt

HLV Kim Sang Sik công bố danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, với điểm nhấn là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau gần một năm điều trị chấn thương.

Xuân Son trở lại đầy bất ngờ ở danh sách tập trung ĐTQG. (Ảnh: Dân trí)

Trong khi đó, tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên dù thi đấu nổi bật trong màu áo CLB Hà Nội vẫn chưa đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia cho đến đầu năm 2026.

Danh sách lần này cũng ghi nhận 2 tân binh là trung vệ Khổng Minh Gia Bảo (CA TP HCM) và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP HCM). Đội hình vẫn giữ bộ khung quen thuộc với các trụ cột như Văn Lâm, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh, hướng tới mục tiêu giành 3 điểm trước Lào.

Công an Hà Nội thất bại đáng tiếc trước Macarthur tại Cúp C2 châu Á

CLB Công an Hà Nội (CAHN) để thua 1-2 trên sân của Macarthur (Australia) ở lượt trận thứ 4 Cúp C2 châu Á 2025/2026. Đại diện Việt Nam bị dẫn trước ở phút 20 nhưng nhanh chóng gỡ hòa nhờ pha dứt điểm cận thành của trung vệ Adou Minh.

CLB CAHN không thể giành điểm trên sân của Macarthur (Ảnh: CLB CAHN).

Sang hiệp hai, dù Quang Hải chơi nổi bật và tạo nhiều cơ hội, CAHN vẫn không thể tận dụng và còn nhận bàn thua ở phút 75 sau pha bóng đổi hướng đầy tiếc nuối.

Kết thúc trận đấu, CAHN có 5 điểm sau 4 trận, kém Macarthur 2 điểm và tạm đứng nhì bảng, hơn Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc) 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Benitez thắng trận châu Âu đầu tiên sau 10 năm

Rafa Benitez đã tìm lại niềm vui chiến thắng ở đấu trường châu Âu sau tròn 10 năm khi cùng Panathinaikos đánh bại Malmö 1-0 tại Europa League. Trận đấu gợi nhớ ký ức năm 2015, khi ông còn dẫn Real Madrid thắng chính Malmö 8-0 tại Champions League.

Rafa Benitez tìm lại chiến thắng ở châu Âu sau 10 năm.

Bàn thắng duy nhất do Filip Djuricic ghi ở phút 85, mang lại thắng lợi thứ ba trong 4 trận cho Benitez cùng Panathinaikos.

Crystal Palace lập cột mốc lịch sử ở cúp châu Âu

Crystal Palace giành chiến thắng lịch sử 3-1 trước AZ Alkmaar ở lượt 3 vòng phân hạng Conference League, đánh dấu lần đầu tiên họ thắng trên sân nhà tại cúp châu Âu.

Crystal Palace giành chiến thắng lịch sử.

Dù chỉ cầm bóng 35%, “Đại bàng xanh” vẫn vượt trội với 21 cú sút, nhờ các bàn thắng của Lacroix (22’) và cú đúp của Ismaila Sarr - người đang có phong độ ấn tượng với 8 bàn mùa này. AZ chỉ có một bàn danh dự đầu hiệp hai.

Thắng lợi giúp Palace có 6 điểm, tạm xếp sau Fiorentina do kém hiệu số, trong khi AZ rơi xuống vị trí thứ 27 sau 2 thất bại liên tiếp.

Dembele và Yamal tái đấu ở giải The Best FIFA 2025

Sau màn cạnh tranh Quả bóng vàng đầy tranh cãi, Ousmane Dembele và Lamine Yamal tiếp tục đối đầu tại giải The Best FIFA 2025. Dembele, người từng vượt Yamal để giành danh hiệu ở Paris hồi tháng 9, nay lại góp mặt trong danh sách đề cử cùng hàng loạt ngôi sao như Mbappe, Salah, Pedri, Cole Palmer hay Harry Kane.

Ousmane Dembele (ảnh) và Lamine Yamal tiếp tục đối đầu nhau ở giải The Best FIFA 2025.

Ở hạng mục HLV nam xuất sắc, Luis Enrique - người giúp PSG vô địch Champions League - được đánh giá cao nhất. Bên phía bóng đá nữ, Aitana Bonmati dẫn đầu danh sách ứng viên, cạnh tranh cùng Caldentey, Bronze, Lauren James và Leah Williamson.

Lễ trao giải hứa hẹn là cuộc đua biểu tượng giữa Dembele - ngôi sao của hiện tại, và Yamal - đại diện cho tương lai bóng đá thế giới.

Tin vắn nổi bật: Lê Quang Liêm, kỳ thủ số 1 Việt Nam, đã lọt vào vòng 3 World Cup cờ vua 2025 sau khi đánh bại Baadur Jobava ở vòng 2. Quang Liêm sẽ gặp Jeffery Xiong ở vòng tiếp theo. Giải đấu diễn ra tại Goa, Ấn Độ, với sự tham gia của 206 kỳ thủ từ hơn 80 quốc gia. Cristiano Ronaldo cho biết anh không dự tang lễ Diogo Jota vì không muốn biến buổi lễ thành “rạp xiếc”. CR7 khẳng định muốn tưởng niệm đồng đội trong lặng lẽ và cảm thấy thanh thản với quyết định của mình. HLV Ruben Amorim điềm tĩnh trước chỉ trích của Ronaldo, khẳng định Man Utd đang tiến bộ và cần tập trung vào hiện tại thay vì quá khứ. Ông nhấn mạnh đội bóng ngày càng tự tin, tổ chức tốt và hướng đến tương lai tích cực.

HS