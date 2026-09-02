Xứ Thanh rộn ràng trong ngày Quốc khánh

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân, du khách từ khắp nơi đổ về Thanh Hóa vui chơi, nghỉ dưỡng, khám phá cảnh sắc...

Ở miền Tây xứ Thanh, khu du lịch suối cá Cẩm Lương, xã Cẩm Tú trở thành một trong những điểm đến thu hút du khách.

Không khí tại suối cá Cẩm Lương càng trở nên nhộn nhịp khi nhiều gia đình tranh thủ kỳ nghỉ đưa con em đi du lịch và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp đặc biệt của đất nước trước khi bước vào năm học mới.

Tại xã miền núi Cẩm Thủy, cờ Tổ quốc nhuộm đỏ nhiều tuyến đường, khu dân cư.

Tại Sầm Sơn, các gia đình cùng nhau tắm biển, trẻ nhỏ nô đùa bên sóng nước, các nhóm bạn trẻ tranh thủ ghi lại những bức ảnh trong kỳ nghỉ.

Không khí mừng Quốc khánh hiện hữu rõ nét trên nhiều tuyến phố tại phường Hạc Thành. Pa-nô, khẩu hiệu được trang hoàng, cờ Tổ quốc tung bay, góp phần làm cho không gian đô thị càng trở nên nổi bật trong ngày đại lễ.

Dịp Quốc khánh năm nay, hình ảnh cờ đỏ sao vàng không chỉ xuất hiện trên đường phố, mà còn trở thành một phần trong không gian đời thường của người dân.

Những góc cà phê vốn quen thuộc nay trở thành điểm chụp ảnh được yêu thích.

Em nhỏ bên cờ đỏ sao vàng tại một điểm đến ở xứ Thanh.

Thanh Hóa đón Quốc khánh bằng một diện mạo tươi mới, rực rỡ sắc cờ, đông vui du khách. Từ miền núi xuống đồng bằng, từ phố thị ra biển cả, mỗi nơi một vẻ, nhưng cùng chung nhịp đập trong ngày vui của đất nước.

Phương Đỗ - Hoàng Sơn