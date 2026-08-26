Xu hướng quà tặng Trung thu 2026: Tri ân gắn liền với giá trị thực

Bộ quà tặng Trung thu cao cấp của Dược phẩm Tâm Bình tạo nên điểm nhấn mới cho mùa Trung thu 2026 khi tích hợp sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược quý với bánh truyền thống. Đây là giải pháp quà biếu sang trọng, tinh tế, thể hiện trọn vẹn sự chu đáo cùng tâm ý gửi tới đối tác, khách hàng, người thân.

"Quà Trung thu cao cấp Tâm Bình” - Điểm mới cho quà tặng doanh nghiệp

Để mỗi món quà gửi đi đều chạm đúng tâm ý của người nhận, Dược phẩm Tâm Bình đã ra mắt 4 set quà giúp các doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn và cân đối chi phí. Mỗi set quà là sự kết hợp của cặp bánh Trung thu Bình Chung vị thập cẩm và sen táo đỏ (thương hiệu 40 năm truyền thống ở Hà Nội) cùng với dòng sản phẩm bồi bổ chăm sóc sức khỏe từ các thảo dược quý.

Sâm Nhung Đại Bổ: Kết hợp Hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, Nhung hươu, Đông trùng hạ thảo... hỗ trợ bồi bổ thể trạng toàn diện, tăng cường sức khỏe. Sản phẩm dạng viên hoàn, đặt trong hộp sang trọng. Đây là lựa chọn xứng tầm dành tặng Ban lãnh đạo, đối tác, khẳng định vị thế và mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Hồng sâm Đông trùng: Gồm các thảo dược như Hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, Đông trùng hạ thảo... được bào chế dạng nước giúp phục hồi thể lực, tăng cường năng lượng làm việc hàng ngày, phù hợp cho cán bộ công nhân viên.

Kế sữa Đông trùng Tâm Bình: Dạng nước uống tiện lợi, bào chế từ chiết xuất Kế sữa, Khúng khéng... hỗ trợ giải rượu, giải độc gan, bảo vệ gan. Sản phẩm thiết thực dành cho đối tác, khách hàng nam giới, thường xuyên phải tiếp khách, ngoại giao.

Hồng sâm Linh chi: Bào chế dạng viên hoàn từ Hồng sâm, Đông trùng hạ thảo, Linh chi...hỗ trợ bồi bổ cơ thể, phục hồi thể lực và tăng đề kháng. Set quà thích hợp tri ân đến đối tác, khách hàng.

Toàn bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Dược phẩm Tâm Bình đều được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, kiểm định nghiêm ngặt. Dạng đóng gói nước uống và viên hoàn, tiện lợi cho người bận rộn.

Bộ quà tặng Trung thu cao cấp của Tâm Bình gây ấn tượng với thiết kế bao bì đẹp mắt. Đặc biệt, Tâm Bình miễn phí in logo doanh nghiệp lên vỏ hộp giúp cá nhân hóa thương hiệu và gia tăng giá trị gắn kết.

Món quà của sự thấu hiểu: Tri ân đi liền với giá trị thực

Thực tế, không ít gia đình sau mùa Trung thu đều rơi vào tình trạng “quá tải” bánh ngọt vì nỗi lo đường huyết, tinh bột. Việc tích hợp sản phẩm thảo dược bồi bổ cơ thể bên cạnh chiếc bánh truyền thống, biến món quà Trung thu không chỉ mang ý nghĩa sâu sắc mà còn trở thành giải pháp chăm sóc sức khỏe thiết thực.

Món quà càng thêm trọn vẹn khi các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đều đến từ Dược phẩm Tâm Bình – thương hiệu uy tín hơn 15 năm đồng hành cùng sức khỏe người Việt. Đúng với slogan “Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm”, mỗi set quà gửi đi là lời cam kết khắt khe về chất lượng và an toàn. Đó không chỉ thể hiện sự tinh tế mà còn khẳng định tầm vóc và sự chỉn chu của doanh nghiệp trong mắt đối tác, khách hàng.

Chị Phan Ngọc Diệp (Ngân hàng VPBank Hà Nội) lựa chọn Quà Trung thu cao cấp Tâm Bình tặng đối tác, khách hàng.

Là một trong số nhiều đại diện doanh nghiệp lựa chọn set quà Tâm Bình, chị Phan Ngọc Diệp (Ngân hàng VPBank Hà Nội) chia sẻ: "Quà tặng Trung thu Tâm Bình đánh trúng tâm lý của doanh nghiệp mùa lễ này. Nếu chỉ tặng bánh thì quá đại trà, vì vậy set quà kết hợp bánh và sản phẩm sức khỏe vừa có ý nghĩa văn hóa vừa mang tính ứng dụng cao với người nhận.”

Một mùa Trung thu nữa lại về, trao đi các set quà Trung thu cao cấp Tâm Bình không chỉ đơn thuần là trao gửi nét văn hóa đẹp mà còn trao trọn sự an tâm và gắn kết. Đây chính là lựa chọn hợp lý dành cho các doanh nghiệp để có món quà Trung thu tròn vị truyền thống, trọn vẹn ân tình.

Dược phẩm Tâm Bình dành tặng chính sách chiết khấu hấp dẫn theo số lượng cùng dịch vụ miễn phí in logo doanh nghiệp trên hộp quà.

Thông tin liên hệ đặt hàng: Công ty TNHH SX & TM Dược phẩm Tâm Bình Địa chỉ: 349 Kim Mã, Giảng Võ, Hà Nội Điện thoại: 1800 28 28 85 (miễn cước) Website: tambinh.vn

Lan Anh (LN)