XEM TRỰC TIẾP: Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng
Sáng nay 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), diễn ra Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên. Đây là dịp để người dân thành phố bày tỏ lòng biết ơn, tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Kính mời quý vị xem trực tiếp buổi lễ.
Theo SGGPO
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/xem-truc-tiep-le-vieng-truy-dieu-va-an-tang-hai-cot-liet-si-duoc-tim-kiem-quy-tap-tai-cong-vien-le-thi-rieng-post876427.html
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