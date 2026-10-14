XEM TRỰC TIẾP: Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Quyết tâm xử lý dứt điểm những tồn tại về chống khai thác IUU Thời sự 12:48 13/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/10, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 36 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hội nghị được kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố ven biển và có tàu...