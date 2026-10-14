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XEM TRỰC TIẾP: Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

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Sáng nay 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), diễn ra Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên. Đây là dịp để người dân thành phố bày tỏ lòng biết ơn, tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Kính mời quý vị xem trực tiếp buổi lễ.

XEM TRỰC TIẾP: Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng nay 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), diễn ra Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên. Đây là dịp để người dân thành phố bày tỏ lòng biết ơn, tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Kính mời quý vị xem trực tiếp buổi lễ.

XEM TRỰC TIẾP: Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo SGGPO

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/xem-truc-tiep-le-vieng-truy-dieu-va-an-tang-hai-cot-liet-si-duoc-tim-kiem-quy-tap-tai-cong-vien-le-thi-rieng-post876427.html

Từ khóa:

#Công viên #Truy điệu #Tìm kiếm #Hài cốt #Liệt sĩ #trực tiếp #quy tập #uống nước nhớ nguồn #Thành phố #Sài gòn

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