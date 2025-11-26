Xây dựng Văn phòng cấp ủy chuyên nghiệp, hiện đại, tham mưu và phục vụ tốt công tác lãnh đạo của Trung ương, địa phương

Sáng 26/11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc công tác văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy năm 2025. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 Tỉnh, Thành ủy và các đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đảng ủy các phường, xã.

Trong 3 năm qua (từ tháng 6/2022 - 6/2025), mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực từ việc thay đổi chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ nhưng Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước đã nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc, đạt chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy địa phương.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đảng ủy các phường, xã tham dự hội nghị.

Các văn phòng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng chương trình trọng tâm hằng năm, có kế hoạch hằng tháng, hằng quý để thực hiện tốt các chương trình làm việc, nhất là việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Công tác phối hợp giữa Văn phòng Trung ương và văn phòng cấp tỉnh, các ban xây dựng Đảng và các cơ quan chức năng khác ngày càng được nâng cao.

Trình độ, năng lực tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng có nhiều đổi mới. Việc thực hiện ý kiến, thẩm định các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục được phát huy; nhiều văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy nâng cao chức năng thẩm định đề án, có nhiều ý kiến quan trọng, mang tính chiến lược, được lãnh đạo đánh giá cao. Việc thực hiện vai trò trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo có nhiều tiến bộ với nhiều sản phẩm thông tin đa dạng, số lượng và chất lượng được nâng lên, phục vụ Trung ương và cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết nhiều vấn đề chiến lược của đất nước và địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ, nhất là trong những thời điểm diễn ra các sự kiện lớn ở Trung ương và địa phương. Năng lực tham mưu, phục vụ về tài chính đảng, hành chính, lưu trữ, bảo mật ngày càng nâng cao. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế được các văn phòng gương mẫu, thực hiện đúng mục tiêu, lộ trình đề ra.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả đạt được của văn phòng các địa phương, đơn vị, đồng thời nêu lên những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới để tiếp tục xây dựng văn phòng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tham mưu và phục vụ tốt công tác lãnh đạo của Trung ương, cấp ủy địa phương.

Lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy các phường, xã tham dự hội nghị.

Giai đoạn từ nay đến tháng 6/2027 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; triển khai Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030) với những mục tiêu cao cùng khát vọng phát triển. Theo đó, Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa hoạt động văn phòng; làm tốt công tác tham mưu, phục vụ, giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cáo những kết quả Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng các Tỉnh ủy, Thành ủy đạt được trong 3 năm qua. Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại trên các mặt công tác, đồng chí đề nghị: Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng các Tỉnh ủy, Thành ủy cần tập trung thực hiện nghiêm túc 3 định hướng lớn về số hóa toàn diện hồ sơ công việc, xây dựng kho dữ liệu chuẩn dùng chung đảm bảo bảo mật, an toàn, bền vững; chuẩn hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý công việc, bảo đảm tính chính xác; phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ văn phòng gắn với đổi mới, sáng tạo để tham mưu ngắn gọn, đúng việc, đúng lúc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các địa phương.

Cùng với đó, Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng các Tỉnh ủy, Thành ủy cần tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận mới, quan trọng của Trung ương và các Tỉnh, Thành ủy để thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình đề ra.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Văn phòng Trung ương Đảng từ nay đến ngày tổ chức Đại hội.

Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục bám sát các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy; nắm chắc tình hình trong nước và thế giới để chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, quan điểm, giải pháp mang tầm chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là những vấn đề mới, đột xuất, phức tạp, quan trọng, chưa có tiền lệ. Trong tham mưu cần nêu rõ vấn đề, phương án, nguồn lực, lộ trình và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng, văn phòng các Tỉnh, Thành ủy tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo chỉ đạo, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; củng cố, kiện toàn bộ máy phù hợp, khoa học và chuyên nghiệp, khắc phục triệt để tư duy lối mòn, làm theo thói quen để nâng cao hiệu quả công tác. Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, quy trình điều hành và cách thức tổ chức các hội nghị. Chú trọng nâng cao chất lượng nội dung văn bản theo hướng ngắn gọn, rõ vấn đề.

Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác tập huấn, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, nâng tầm công tác văn phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tố Phương