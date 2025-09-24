Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

Ở vị trí cửa ngõ Bắc Trung bộ, Thanh Hóa hội tụ đầy đủ các yếu tố về chính trị, kinh tế, quân sự. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, tỉnh đã xác định rõ mục tiêu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, tạo lá chắn vững chắc bảo vệ Tổ quốc ngay từ cơ sở, đồng thời gắn nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh giúp người dân xã Yên Nhân khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ gây ra đầu tháng 9/2025.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Toàn tỉnh đã tổ chức trên 1.000 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, năm 2022, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng” được đánh giá thành công toàn diện, nâng cao rõ rệt năng lực điều hành của cấp ủy, chính quyền và trình độ tác chiến của lực lượng vũ trang. Đây được xem là cuộc “sát hạch” quan trọng, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng quân sự địa phương trong xây dựng thế trận chiến tranh Nhân dân vững chắc.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật. Lực lượng thường trực được tổ chức chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm; lực lượng dự bị động viên được quản lý chặt chẽ, bảo đảm sẵn sàng huy động khi có tình huống; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, tập trung phát triển dân quân thường trực chốt biên giới, dân quân biển - nòng cốt giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tham gia phát triển kinh tế biển.

Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả các vụ việc trên tuyến biên giới đất liền và biển. Các đồn biên phòng tích cực phối hợp với công an, quân sự, chính quyền địa phương đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Hoạt động đối ngoại quốc phòng được tăng cường, góp phần củng cố mối quan hệ đặc biệt Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào), xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Thanh Hóa xác định xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở các vùng trọng yếu như Khu Kinh tế Nghi Sơn, các tuyến giao thông chiến lược, khu vực biên giới và ven biển. Nhiều công trình phòng thủ, công trình chiến đấu được đầu tư xây dựng gắn với hạ tầng kinh tế, tạo thế trận phòng thủ liên hoàn, liên khu vực. Các mô hình “Dân vận khéo”, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” cũng được triển khai sâu rộng, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”. Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã xây dựng gần 400 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, “nhà 100 đồng”; quyên góp hơn 7,8 tỷ đồng ủng hộ “Ngày vì người nghèo”; đóng góp hàng nghìn ngày công giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Theo đó, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng in đậm trong lòng Nhân dân.

Một dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025 là việc thực hiện chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Thanh Hóa đã giải thể 26 ban CHQS cấp huyện, thành lập 5 ban chỉ huy phòng thủ khu vực; giải thể Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành lập Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Với việc triển khai hoạt động theo hình thức mới đã và đang tạo sự thống nhất, tinh gọn trong lãnh đạo, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ các địa bàn trọng yếu.

Song song với kiện toàn tổ chức, tỉnh tập trung đầu tư củng cố doanh trại, nhà công vụ, trang bị khí tài kỹ thuật và bảo đảm ngân sách hoạt động, biến các ban chỉ huy phòng thủ khu vực thành “pháo đài” vững chắc, lực lượng sẵn sàng chiến đấu tại chỗ. Đây được xem là bước đi chiến lược, hiện đại hóa nền quốc phòng địa phương, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Yếu tố quyết định sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang chính là công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ Quân sự tỉnh đã triển khai sâu rộng cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” đạt kết quả thực chất. Chất lượng tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên hằng năm được giữ vững và nâng cao, trong đó 90 - 95% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trước yêu cầu hội nhập phát triển mới, lực lượng vũ trang Thanh Hóa tiếp tục kiên định quan điểm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, lấy “thế trận lòng dân” làm nền tảng. Đây là chìa khóa để tỉnh giữ vững ổn định chính trị, tạo đà phát triển nhanh và bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với những nỗ lực đồng bộ, lực lượng vũ trang Thanh Hóa đang tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, sẵn sàng ứng phó với mọi thách thức, khẳng định vị thế là một trong những địa phương trọng điểm về quốc phòng - an ninh của cả nước.

Bài và ảnh: Minh Hiếu