Xây dựng môi trường sống an toàn để mọi trẻ em được phát triển toàn diện

Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), chiều 25/6 Ủy ban Quốc gia về trẻ em tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đầu Thanh Tùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em Phạm Thị Thanh Trà chủ trì tại điểm cầu Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành và một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến các tỉnh, thành phố trên cả nước (Ảnh chụp màn hình).

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia về trẻ em, đến năm 2025 cả nước có gần 25 triệu trẻ em. Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh đạt 99,3%; tất cả trẻ em dưới 6 tuổi và trẻ em hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 97%; 100% trẻ em 5 tuổi được đi học mẫu giáo.

Hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em ngày càng được hoàn thiện, các quyền của trẻ em được bảo đảm tốt hơn, nhiều chỉ tiêu về trẻ em đạt kết quả tích cực và được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ trẻ em vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em vẫn xảy ra ở một số địa phương; bạo lực học đường còn diễn biến phức tạp. Tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, tiếp tục là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, mạng xã hội và những biến đổi của đời sống xã hội cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương và tổ chức quốc tế đã tập trung phân tích những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ trẻ em hiện nay; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, can thiệp và hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích cũng như tăng cường phối hợp liên ngành trong triển khai nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn Trịnh Tiến Dũng phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia phát biểu tham luận tại hội nghị, đại diện UBND phường Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương. Qua đó, kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện chính sách về trẻ em phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường hỗ trợ nguồn lực, đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở; xây dựng cơ chế liên thông dữ liệu trẻ em và phát huy hiệu quả mạng lưới cộng tác viên công tác trẻ em tại cộng đồng.

Đại diện phường Sầm Sơn kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện chính sách về trẻ em phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo báo cáo của Sở Y tế Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có hơn 1 triệu trẻ em, chiếm 27,8% dân số. Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tiếp tục được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực. Công tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được thực hiện kịp thời, góp phần tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh chụp màn hình).

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm lấy trẻ em làm trung tâm trong xây dựng pháp luật và thực hiện chính sách.

Trong đó, một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án liên quan đến trẻ em phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; tăng cường phối hợp liên ngành về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; truyền thông, vận động thực hiện quyền trẻ em; chủ động phòng ngừa rủi ro liên quan đến trẻ em; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng...

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em yêu cầu cần quan tâm đầu tư nguồn lực, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để mọi trẻ em đều được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Hoài Anh