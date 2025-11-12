Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang

Thực hiện công tác dân vận, trong 5 năm qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” với nhiều cách làm, mô hình làm hay, hiệu quả, đóng góp cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Giao lưu bóng chuyền hơi nhân dịp khánh thành mô hình “Khu văn hóa thể thao thắm tình quân - dân” tại bản Chai, xã Mường Chanh.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân khu 4 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Trọng tâm là Hướng dẫn số 313/HD-CT ngày 22/2/2021 của Tổng cục Chính trị và Hướng dẫn số 626/HD-CT ngày 4/3/2021 của Cục Chính trị Quân khu 4 về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025; Đề án "Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo” của Quân khu 4; Kết luận số 862-KL/TU ngày 1/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 30-NQ/ĐU ngày 30/9/2020 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Công tác dân vận của Quân đội trên địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới”.

Đồng thời, thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, lợi ích thiết thực của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và làm tốt công tác dân vận bằng những mô hình cụ thể, thiết thực.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả đề án "Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của LLVT Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”, gắn với việc thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng nhiều biện pháp, cách làm thiết thực. Trong đó, việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” được các cơ quan, đơn vị chú trọng. Từ năm 2023 đến nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập 2 đoàn công tác, tiến hành khảo sát xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” tại 11 huyện miền núi trước đây (nay là 76 xã miền núi, biên giới). Hiện đã có 7 mô hình “Dân vận khéo” hoàn thành và bàn giao, với tổng kinh phí hơn 1,760 tỷ đồng và khoảng 3.000 ngày công lao động của bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên cùng Nhân dân. Đó là mô hình “Sân trường tự quản” tại xã Thành Vinh; mô hình “Khu văn hóa thể thao thắm tình quân - dân” tại các xã Mường Chanh, Tam Lư, Nga Tiến, Thạch Bình; mô hình “Nước sạch tình quân - dân” tại 2 xã Cẩm Vân, Cẩm Tân. Trong đó, mô hình “Khu văn hóa thể thao thắm tình quân - dân” tại bản Chai, xã Mường Chanh được triển khai gắn với phong trào thi đua “LLVT Thanh Hóa chung sức XDNTM”.

Bản Chai nằm ở khu vực biên giới của tỉnh, có khoảng 182 hộ dân, với 821 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, đời sống còn nhiều khó khăn. Để giúp xã Mường Chanh về đích NTM vào năm 2025, tháng 11/2023 Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện mô hình “Khu văn hóa thể thao thắm tình quân - dân” tại bản Chai, với tổng kinh phí hơn 490 triệu đồng. Công trình bao gồm các hạng mục: Tường bao xung quanh khu thể thao; sân bóng chuyền, cầu lông, đá cầu, aerobic; sân lắp đặt thiết bị thể dục; bồn hoa, cây bóng mát.

Bắt tay thi công công trình, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện nội dung “Dân vận khéo” trên địa bàn. Trọng tâm là “Dân vận khéo” trong công tác giải phóng mặt bằng; huy động ngày công của bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên cùng Nhân dân để xây dựng công trình. Sau gần 3 tháng thi công, ngày 19/1/2024 công trình đã hoàn thành và bàn giao cho bản sử dụng. Mô hình đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện thể dục thể thao, vui chơi giải trí của người dân bản Chai. Đồng thời, góp phần đưa xã Mường Chanh về đích NTM đúng hẹn.

Xác định thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong 5 năm qua LLVT tỉnh đã tiết kiệm từ quỹ vốn và kêu gọi cán bộ, chiến sĩ quyên góp, ủng hộ với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng, huy động được 705 tấn xi măng, gần 10.203m3 đá, cát, tham gia trên 20.450 ngày công để hỗ trợ các địa phương trong tỉnh xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng nông thôn. Cụ thể, LLVT tỉnh đã giúp các địa phương tu sửa, đổ bê tông đường giao thông liên thôn, với chiều dài gần 225km; cải tạo, mua sắm trang thiết bị cho 35 nhà văn hóa thôn, bản; nạo vét, tu sửa trên 116km kênh mương nội đồng; xây dựng điểm trường mầm non bản Tình, xã Tam Lư với kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng.

Đối với nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đóng quân, Đảng ủy, Bộ CQHS tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn có năng suất cao, phát triển gia trại, trang trại và khôi phục phát triển các làng nghề truyền thống. Đặc biệt là chủ động giúp đỡ Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, truyền đạt kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng lúa nước. Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các dự án khuyến nông, khuyến lâm, ổn định phát triển sản xuất. Từ năm 2021 đến 2025 đã cấp đến người dân các địa phương hơn 20.000 cây lát, keo và trồng mới hơn 200ha rừng; triển khai thực hiện dự án bảo vệ 8.889ha rừng tự nhiên và hơn 394ha rừng trồng; giúp đỡ 520 hộ dân khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo triển khai đang góp sức cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu “dân sinh, dân trí, dân tình”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bài và ảnh: Trần Thanh