Xã Vĩnh Lộc livestream quảng bá sản phẩm du lịch, điểm đến và sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu

Nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch địa phương, đồng thời lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa đến đông đảo người dân và du khách, chiều 31/10, xã Vĩnh Lộc tổ chức chương trình livestream quảng bá sản phẩm du lịch, điểm đến và sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu với chủ đề “Lâm Sơn Trang - Dòng chảy ký ức và di sản trường tồn”.

Thông qua hình thức kể chuyện, dẫn dắt và trải nghiệm tại không gian thực tế, chương trình đưa người xem khám phá Lâm Sơn Trang - điểm đến văn hóa có không gian rộng hơn 4.000m2, gồm 6 nếp nhà cổ và bộ sưu tập hơn 50.000 cổ vật do ông Nguyễn Hải Hưng sưu tầm trong hơn 36 năm.

Các hiện vật được giới thiệu theo tiến trình lịch sử, từ dấu tích văn hóa thời tiền sử, văn hóa Đông Sơn đến các hiện vật gốm thời Lý, Trần, Lê và nhiều cổ vật gắn với đời sống, văn hóa dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là những câu chuyện về các hiện vật tiêu biểu như trống đồng với hoa văn 4 con cóc đúc nổi, cặp nhị thụt thống thời nhà Hồ, chum tiền cổ nặng hơn 60kg...

Qua phần giới thiệu của người dẫn chương trình và chủ nhân bộ sưu tập, người xem có thêm thông tin về giá trị lịch sử, văn hóa của các hiện vật, cũng như hành trình bền bỉ sưu tầm, gìn giữ cổ vật.

Bên cạnh quảng bá cảnh quan và kho tàng cổ vật, chương trình còn dành thời lượng giới thiệu giá trị giáo dục di sản tại Lâm Sơn Trang thông qua các cuộc trò chuyện với chủ nhân, giáo viên, học sinh và du khách. Qua đó, làm nổi bật khả năng kết nối giữa bảo tồn di sản với hoạt động giáo dục truyền thống, trải nghiệm thực tế, góp phần đưa lịch sử địa phương đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Việc lựa chọn Lâm Sơn Trang làm điểm giới thiệu trong chương trình livestream góp phần đa dạng hóa nội dung quảng bá du lịch Vĩnh Lộc, bên cạnh những giá trị nổi bật của Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.

Thông qua chương trình, xã Vĩnh Lộc hướng tới khai thác hiệu quả các nền tảng số trong quảng bá hình ảnh quê hương, giới thiệu những địa chỉ văn hóa, du lịch đặc sắc, từng bước kết nối các điểm đến, tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch địa phương.

Tô Hà