Xã Tiên Trang ra quân tổng vệ sinh môi trường

Chiều 9/9, xã Tiên Trang tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn.

Toàn cảnh lễ ra quân.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã tham gia dọn dẹp, chỉnh trang, làm sạch các khu vực trọng điểm, nhất là bãi biển, ven sông, các tuyến đường và khu dân cư.

Các lực lượng tham gia dọn sạch bờ biển.

Tại khu vực bờ biển, các lực lượng tham gia quét dọn, thu gom, xử lý rác thải; tháo dỡ, di chuyển các công trình, vật dụng lấn chiếm bờ biển, bờ sông, sắp xếp tàu thuyền gọn gàng, bảo đảm cảnh quan sạch đẹp và an toàn.

Trên các tuyến đường và tại khu dân cư, người dân cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia vệ sinh, thu gom rác, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang hàng rào và xử lý những điểm chưa bảo đảm mỹ quan, an toàn.

Các cơ quan, đơn vị, trường học cũng tập trung vệ sinh khuôn viên, sắp xếp cảnh quan, tạo môi trường làm việc, học tập sạch đẹp.

Các tuyến phố, khu dân cư được quét dọn sạch sẽ.

Hoạt động này sẽ được xã Tiên Trang duy trì thực hiện định kỳ hàng tuần để giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp và nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường sống trên địa bàn.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn về việc tăng cường quản lý, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự và mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường, bắt đầu từ ngày 3/9/2026, hằng tuần bố trí 1 ngày cố định tổng vệ sinh môi trường; huy động lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân cùng tham gia.

Lê Quỳnh