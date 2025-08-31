Xã Thọ Long trao quà Tết Độc lập cho người dân trong 2 ngày

Thực hiện Công điện số 149/CĐ-CP ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, xã Thọ Long đã triển khai việc cấp phát quà cho Nhân dân trên địa bàn.

Người dân xã Thọ Long nhận quà nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chiều 31/8, trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, xã Thọ Long đã tổ chức trao quà Tết Độc lập cho Nhân dân.

Theo Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung có mục tiêu dự toán kinh phí tặng quà Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9, xã Thọ Long có số dự toán kinh phí được giao hơn 3,116 tỷ đồng.

Để triển khai kịp thời việc phát quà cho Nhân dân theo đúng thời gian quy định, xã đã thành lập Tổ chỉ đạo chung và 9 Tổ công tác trực tiếp phụ trách tại 2 điểm phát quà tại trụ sở UBND và trụ sở Công an xã.

Trong quá trình triển khai, cán bộ, công chức UBND xã cùng các đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng các thôn đã phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Nhân dân đến nhận quà theo đúng thời gian, địa điểm. Lực lượng công an xã bố trí bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời củng cố niềm tin, tinh thần đoàn kết, hướng tới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo kế hoạch, ngày mai 1/9, xã Thọ Long tiếp tục tổ chức trao trực tiếp quà đến tay người dân, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và kịp thời.

Năng Tiến (CTV)