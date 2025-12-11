Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, làm việc tại xã Thăng Bình

Chiều 11/12, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất; làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Thăng Bình về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng tham gia làm việc có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Thăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã sau hơn 5 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, sau hơn 5 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thăng Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Tính chung năm 2025, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế (theo giá hiện hành) đạt 2.089.752 tỷ đồng; tổng dự toán thu ngân sách nhà nước ước đạt 74 tỷ đồng, đạt 151,6%, vượt kế hoạch tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70,1 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo xã cũng đã phản ánh với đoàn công tác một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, xã Thăng Bình, nhất là các thôn Hồng Sơn, Mỹ Giang, Ốc Thôn là địa bàn thuộc vùng chiêm trũng, thường xuyên bị ngập lụt, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Hạ tầng giao thông của xã tuy đã được đầu tư, song một số tuyến đã xuống cấp, cần nâng cấp phục vụ nhu cầu đi lại và đảm bảo sự an toàn cho Nhân dân. Cơ sở vật chất một số trường học trên địa bàn xuống cấp nặng, cần nhiều nguồn lực đầu tư, trong khi ngân sách xã còn khó khăn...

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng, đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cũng như đề xuất của địa phương, kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của xã Thăng Bình trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc tác động đến sự phát triển của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên xã Thăng Bình tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất, thay đổi nhận thức, tư duy, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Cấp ủy, chính quyền xã cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, tìm ra giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tăng trưởng kinh tế bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tới.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch, nhất là quy hoạch xã, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan, phát huy lợi thế về không gian phát triển, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương, làm cơ sở để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo ra động lực mới cho phát triển.

Cùng với đó, tranh thủ các nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện các giải pháp xúc tiến thương mại.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, trong bối cảnh ngân sách địa phương còn hạn chế, việc đầu tư các dự án phải được tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng để phát huy cao nhất hiệu quả nguồn vốn và tạo hiệu ứng lan toả cho nền kinh tế.

Địa phương cần phải xác định được tầm nhìn, thay đổi chất lượng nguồn nhân lực, trong đó quan tâm định hướng nghề nghiệp, phát triển, đào tạo nhân lực tay nghề cao, đặc biệt là cho lực lượng thanh niên; quan tâm đầu tư chất lượng giáo dục ở các cấp học.

Chính quyền xã tiếp tục thay đổi phương thức và thích ứng với mô hình tổ chức mới theo hướng gần dân, sát dân, từ đó có những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

