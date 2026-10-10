Xã Lưu Vệ gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), sáng 10/10, UBND xã Lưu Vệ đã tổ chức gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, HTX đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Quang cảnh buổi gặp mặt tại xã Lưu Vệ.

Tính đến tháng 10/2026, toàn xã Lưu Vệ có 324 doanh nghiệp, 5 HTX và gần 1.540 hộ kinh doanh, tạo việc làm cho 5.000 lao động.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo xã Lưu Vệ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã trao đổi tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị những vướng mắc gặp phải trong quá trình đầu tư, phát triển.

Lãnh đạo xã Lưu Vệ khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, quan tâm phát triển hạ tầng và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, HTX mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Lãnh đạo xã Lưu Vệ khen thưởng một số danh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, UBND xã Lưu Vệ đã khen thưởng một số doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khắc Công