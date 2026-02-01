Xã hội hóa tiếp sức cho thể thao phát triển

Những năm qua ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động xã hội hóa, đầu tư nguồn lực cho hoạt động thể dục - thể thao (TDTT). Từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào TDTT phát triển sâu rộng, không ngừng nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần của các tầng lớp Nhân dân.

Người dân chơi bóng đá trên sân cỏ nhân tạo được đầu tư từ nguồn xã hội hóa tại phường Hạc Thành.

Thực hiện Đề án “Phát triển TDTT của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp xây dựng sân chơi, bãi tập cộng đồng. Đồng thời huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động TDTT, từ đó doanh nghiệp phối hợp cùng các cấp, các ngành nâng cao chất lượng quản lý, vận hành, tổ chức các giải đấu không chuyên đến chuyên nghiệp.

Ở những địa phương trong tỉnh có khu liên hợp thể thao, gồm các thiết chế: Bể bơi, sân vận động, nhà tập luyện đa năng... Tại trung tâm các phường, xã, khu dân cư đã xây dựng nhà văn hóa tích hợp sân thể thao theo quy định và đầu tư trang thiết bị, bộ dụng cụ tập luyện TDTT ngoài trời, bàn bóng bàn, các sân cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, khuôn viên tập luyện thể dục dưỡng sinh, nhảy dân vũ. Một số nơi còn có sân tennis, sân bóng đá cỏ nhân tạo, bể bơi cố định, bể bơi lắp ghép hay các phòng tập thể hình, thẩm mỹ của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh TDTT tư nhân.

Vào các buổi sáng và chiều tối hàng tuần, khu vui chơi An Phát, thôn Tập Cát 2, xã Nông Cống lại rộn ràng không khí luyện tập của người dân với môn bóng đá và pickleball. Ông Trần Văn Phúc, quản lý khu vui chơi cho biết: “Được sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, chúng tôi đầu tư hơn 800 triệu đồng xây dựng khu vui chơi với diện tích khoảng 2.000m2 gồm 1 sân bóng đá nhân tạo và 4 sân pickleball. Qua một năm thử nghiệm, các hạng mục đều hoạt động tốt, mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng ngày có gần 100 người thường xuyên tham gia luyện tập TDTT tại đây”.

Tại phường Hạc Thành, những năm qua các sân bóng đá cỏ nhân tạo đã khoác lên diện mạo mới nhờ chủ trương xã hội hóa. Nhiều doanh nghiệp đầu tư sân bóng chất lượng, có hệ thống đèn cao áp chiếu sáng để đá bóng cả buổi tối. Một trong những đơn vị đi đầu là Công ty CP Phát triển Việt Hùng. Hiện đơn vị này đã đầu tư khoảng 4,5 tỷ đồng cho 5 sân bóng nhân tạo, thu hút gần 300 cầu thủ không chuyên, ở đủ mọi lứa tuổi thi đấu mỗi ngày. Bên cạnh đó công ty còn phối hợp cùng nhiều đơn vị, cá nhân tổ chức hàng loạt các giải đấu bóng đá tại đây.

Đại diện Công ty CP Phát triển Việt Hùng cho biết, ngoài đầu tư cho sân bóng đá nhân tạo, hiện đơn vị cũng có 3 sân pickleball thu hút hơn 50 người thường xuyên luyện tập mỗi ngày, đồng thời đang đầu tư 8 tỷ đồng xây dựng 9 sân pickleball mới phục vụ nhu cầu tập luyện tăng cao của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn các phường của TP Thanh Hóa cũ.

Sự đóng góp tích cực của các cá nhân, doanh nghiệp vào công tác TDTT quần chúng đã khơi dậy sự yêu thích tập luyện thể thao, duy trì rèn luyện sức khỏe của người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên.

Anh Nguyễn Quang Duy (phường Hạc Thành) thường xuyên tham gia đá bóng, chia sẻ: “Từ khi các cụm sân bóng được đầu tư xây dựng giúp tôi và nhiều thanh niên thỏa đam mê chơi bóng. Nếu không có sự đầu tư của những doanh nghiệp, cá nhân thì rất khó tìm ra địa điểm đảm bảo chất lượng để chơi bóng thường xuyên”.

Nhờ huy động rộng rãi các nguồn lực xã hội và sự tham gia tích cực của các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng TDTT, đến nay toàn tỉnh có 555 sân vận động kích thước 60m x 90m và 1.500 sân chưa đủ kích thước; 120 nhà tập luyện đa năng; 4.279 sân bóng chuyền; 4.657 sân cầu lông; 2.381 bàn bóng bàn; 120 sân quần vợt; 123 bể bơi đơn giản; 136 sân bóng rổ; 1.135 sân chơi bãi tập. Bên cạnh việc đầu tư xây dựng các sân thể thao, các cơ quan, đơn vị còn kêu gọi các nhà tài trợ và đứng ra tổ chức các giải đấu thể thao được nhiều người yêu thích. Mỗi năm, hàng trăm giải đấu như: các giải chạy marathon, giải pickleball, bóng bàn, bóng chuyền hơi, bóng đá... với kinh phí xã hội hóa từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng mỗi giải đấu đã được tổ chức thành công.

Từ sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, sự hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân, cùng sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức xã hội, đến nay, phong trào TDTT của tỉnh đã tạo được sự chuyển biến rõ nét cả về quy mô cũng như chất lượng, thu hút mọi đối tượng tham gia. Giai đoạn 2023-2025 số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên ước đạt 45% dân số; gia đình thể thao đạt 31% số hộ; có 3.590 câu lạc bộ TDTT.

Phó trưởng Phòng Quản lý TDTT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Lê Đông Dương, cho biết: “Hàng năm Sở VHTT&DL đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho các cơ sở trên toàn tỉnh; xem xét đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư cho một số dự án xây dựng cơ sở vật chất, sản xuất, kinh doanh dụng cụ, trang thiết bị TDTT. Thời gian tới, Sở VHTT&DL sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và khuyến khích cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội tham gia đầu tư cơ sở vật chất, tài trợ và tổ chức các hoạt động TDTT; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức xã hội - nghề nghiệp nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập. Sở cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực thể thao tổ chức các giải thi đấu thiết thực gắn với phát huy thế mạnh của các địa phương. Qua đó tạo nền tảng để tỉnh hướng tới mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nâng cao tầm vóc, thể lực con người, đóng góp cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới”.

Bài và ảnh: Anh Tuân