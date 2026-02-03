Vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng

“Trước cờ Đảng, cờ đỏ sao vàng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời bài hát quốc ca, quốc tế ca vang lên thật hào hùng làm rung động trái tim của mỗi người tham dự lễ kết nạp, như tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy niềm tự hào và niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng". Nhớ lại phút giây thiêng liêng kết nạp Đảng, đảng viên, vận động viên (VĐV) điền kinh Quách Thị Lan vẫn không giấu nổi những cảm xúc bồi hồi.

Các VĐV được kết nạp vào Đảng tại Đảng bộ bộ phận Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

Từ quê nhà xã Ngọc Liên, VĐV điền kinh Quách Thị Lan đã có 15 năm bước chân vào “mái nhà” thể thao thành tích cao. Vượt qua hành trình đầy gian nan, chị trở thành niềm tự hào của quê Thanh khi đã chinh phục hầu hết vinh quang tại các đấu trường trong nước, khu vực và quốc tế. Nỗ lực không ngừng nghỉ đó được ghi nhận xứng đáng khi chị vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng vào năm 2021.

Trò chuyện với chúng tôi, Lan không giấu được sự xúc động: "Với tôi, được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trước hết là vinh dự và tự hào, nhưng lớn hơn cả đó là trách nhiệm của người đảng viên, phải luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện đúng nhiệm vụ theo quy định và Điều lệ Đảng, tiếp tục đem ngọn lửa nhiệt huyết của mình để cống hiến nhiều hơn nữa cho thể thao thành tích cao”.

Đến nay Quách Thị Lan đã trở thành huyền thoại của điền kinh Việt Nam khi giành HCV ASIAD 2018, HCB ASIAD 2014, 4 lần lên ngôi vô địch châu Á và 5 lần giành HCV Sea Games.

Một đảng viên, VĐV khác là Đặng Thị Linh cũng được Ban huấn luyện Đội tuyển vật Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao về những cố gắng không ngừng nghỉ và quyết tâm trong tập luyện, thi đấu. Linh đã có bảng thành tích ấn tượng với 2 HCV SEA Games, HCV Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, 7 HCV vô địch quốc gia, 6 lần vô địch Đông Nam Á.

“Giành thành tích cao và được kết nạp vào Đảng, tôi tràn đầy vinh dự, tự hào. Đó là một kỷ niệm không bao giờ quên, cổ vũ tôi không ngừng phấn đấu và trưởng thành”, Linh chia sẻ.

Gắn bó với thể thao thành tích cao từ năm 2007, VĐV Đỗ Mạnh Định (Đội tuyển bắn súng) luôn nỗ lực hết mình trong tập luyện và thi đấu. Anh từng giành HCV Đông Nam Á và Đại hội Thể thao toàn quốc. Sự nỗ lực ấy đã được ghi nhận khi anh được kết nạp Đảng vào tháng 12/2025.

Định cho biết: “Bản thân tôi luôn cố gắng nỗ lực không ngừng trong tập luyện, thi đấu, rèn luyện, phấn đấu để vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Dấu mốc đáng nhớ này sẽ là động lực cho tôi phấn đấu tập luyện, thi đấu giành thành tích cao cho tỉnh nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra vào cuối năm nay”.

Ngược dòng thời gian, thể thao Thanh Hóa cũng có nhiều VĐV tỏa sáng tại đấu trường khu vực và vinh dự được kết nạp Đảng ngay sau đó. Tiêu biểu như VĐV Nguyễn Văn Hùng -“huyền thoại” của Pencak Silat Việt Nam, “cô gái vàng” của Pencak Silat Thanh Hóa Trịnh Thị Mùi được kết nạp Đảng ngay trên đất Malaysia tại SEA Games 21. Câu chuyện ấy hiện được nhiều thế hệ VĐV truyền gửi, động viên nhau, quyết tâm cố gắng hết mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Không chỉ khẳng định vị thế là cái nôi đào tạo VĐV hàng đầu cả nước, những năm qua Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thanh Hóa còn luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên là các VĐV tiêu biểu.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh hiện đang quản lý 32 môn thể thao thành tích cao với 800 VĐV ở các tuyến. Hằng năm, Đảng bộ bộ phận trung tâm luôn tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên, VĐV. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên; giao nhiệm vụ cho công đoàn, chi đoàn tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, đề nghị kết nạp Đảng.

Quan tâm phát triển đảng viên, Đảng bộ bộ phận Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh không ngừng được củng cố về lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ đã kết nạp được 23 đảng viên mới, trong đó có 8 đảng viên là VĐV.

Việc được kết nạp vào Đảng khi tham gia các đội tuyển thể thao là nguồn động viên tinh thần vô giá, khích lệ các HLV, VĐV tiếp tục tận lực cống hiến và phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn, mang lại vinh quang cho Tổ quốc.

