Xã Hoạt Giang cơ bản hoàn thành việc phát quà Tết Độc lập

Tính đến 21h ngày 31/8, xã Hoạt Giang đã cơ bản chi trả quà Tết Độc lập cho người dân trên địa bàn.

Đông đảo người dân xã Hoạt Giang có mặt tại nhà văn hóa thôn để nhận quà Tết Độc lập vào chiều 31/8.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa việc về việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 31/8, xã Hoạt Giang đã kịp thời tổ chức chi trả tiền quà tặng cho người dân trên địa bàn.

Để công tác chi trả được triển khai chu đáo, UBND xã Hoạt Giang đã thành lập 22 tổ công tác gồm cán bộ các phòng, ban, đơn vị, công an, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên... để thực hiện nhiệm vụ tại 22 địa điểm.

Cán bộ xã tham gia chi trả quà tặng cho người dân

Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Hoạt Giang cho biết: Tổng số tiền chi trả dịp này dự kiến 2 tỷ 155 triệu đồng. Tính đến 21h hôm nay, các tổ công tác được phân công nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành việc chi trả quà Tết Độc lập cho người dân.

Đối với những trường hợp vì các lý do khác nhau chưa thể nhận tiền trong ngày 31/8, UBND xã sẽ tiếp tục rà soát để thực hiện chi trả theo đúng quy định của Chính phủ.

Người dân phấn khởi khi được nhận quà Tết Độc lập.

Việc người dân được nhận quà của Đảng, Nhà nước trong dịp Tết Độc lập đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa niềm tin, tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

