Xã Định Tân và Lưu Vệ ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường

Chiều 11/9, UBND xã Định Tân và xã Lưu Vệ đã tổ chức lễ phát động ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn.

* Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Định Tân kêu gọi cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm, chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; duy trì nền nếp vệ sinh thường xuyên tại cơ quan, đơn vị, khu dân cư và các khu vực công cộng với phương châm “Nhà sạch, ngõ sạch, khu dân cư sạch”, góp phần xây dựng xã Định Tân ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Theo kế hoạch, chiều thứ sáu hằng tuần, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tổ chức dọn vệ sinh tại cơ quan, đơn vị; sáng chủ nhật, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân các thôn đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Các đồng chí lãnh đạo và các lực lượng xã Định Tân dọn vệ sinh môi trường tuyến đường thôn Vệ Thôn.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã ký cam kết thực hiện việc vệ sinh môi trường và đồng loạt ra quân dọn vệ sinh tại các tuyến đường thuộc thôn Vệ Thôn và thôn Yên Hoành; thu gom, xử lý rác thải, chỉnh trang cảnh quan, cắt tỉa cây xanh, hàng rào xanh, góp phần tạo diện mạo nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn.

* Tại xã Lưu Vệ, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, giáo viên và học sinh đã tham gia dọn vệ sinh khuôn viên cơ quan, trường học; thu gom, xử lý rác thải, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh và xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh rác thải.

Lãnh đạo xã, cán bộ, công chức, viên chức dọn vệ sinh khuôn viên Đảng ủy xã Lưu Vệ.

Cùng với khối cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn trên địa bàn cũng đồng loạt ra quân vệ sinh khu dân cư, đường làng, ngõ xóm và các khu vực công cộng; tập trung xử lý những điểm tồn đọng rác thải, cỏ dại, góp phần tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp.

Xã Lưu Vệ xác định vệ sinh môi trường là nhiệm vụ thường xuyên. Khối cơ quan, đơn vị duy trì vệ sinh vào thứ 6; các thôn ra quân vào chủ nhật hằng tuần.

Cùng với đó, xã tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình tuyến đường tự quản, hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, chủ động thu gom, xử lý rác thải và các điểm mất vệ sinh, từng bước hình thành ý thức tự giác trong cán bộ và Nhân dân.

Lê Hà - Quỳnh Anh (CTV)