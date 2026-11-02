Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

Chuyển đổi số

Xã Định Tân phát động cao điểm 60 ngày cài đặt ứng dụng số Thanh Hóa

Lê Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2/11, Đảng ủy xã Định Tân phát động Chiến dịch cao điểm 60 ngày cài đặt ứng dụng số Thanh Hóa nhằm huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia cài đặt, sử dụng ứng dụng.

Xã Định Tân phát động cao điểm 60 ngày cài đặt ứng dụng số Thanh Hóa

Sáng 2/11, Đảng ủy xã Định Tân phát động Chiến dịch cao điểm 60 ngày cài đặt ứng dụng số Thanh Hóa nhằm huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia cài đặt, sử dụng ứng dụng.

Xã Định Tân phát động cao điểm 60 ngày cài đặt ứng dụng số Thanh Hóa

Các đồng chí lãnh đạo xã Định Tân và đại biểu dự hội nghị.

Xã Định Tân đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang cài đặt, sử dụng ứng dụng số Thanh Hóa trước ngày 10/11; 100% đảng viên có điều kiện sử dụng hoàn thành trước ngày 20/11; 85% người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã cài đặt trước ngày 5/12 và 70% người dân trong độ tuổi trưởng thành cài đặt trước ngày 10/12/2026.

Chiến dịch được thực hiện trong thời gian 60 ngày, từ 2/11 đến 31/12/2026, chia thành 2 đợt.

Xã Định Tân phát động cao điểm 60 ngày cài đặt ứng dụng số Thanh Hóa

Bí thư Đảng ủy xã Định Tân Vũ Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Thông qua chiến dịch, xã Định Tân hướng tới từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong đời sống; giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống, thuận tiện hơn trong sử dụng dịch vụ công và tương tác với chính quyền. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng số, thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, xây dựng chính quyền số và xã hội số trên địa bàn.

Lê Hà

Từ khóa:

#Chiến dịch #Ứng dụng #xã Định Tân #Thanh hóa #phát động #sử dụng #Ban thường vụ tỉnh ủy #thực hiện #Người lao động #Mặt trận Tổ quốc

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Mường Mìn đưa chuyển đổi số vào đời sống

Mường Mìn đưa chuyển đổi số vào đời sống

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Xác định chuyển đổi số phải bắt đầu từ thay đổi nhận thức và phát huy hiệu quả thiết thực trong đời sống Nhân dân, xã Mường Mìn đã có nhiều cách làm phù hợp. Trong đó, việc ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo để giới thiệu,...
Lan tỏa tinh thần học tập số, xây dựng xã hội số

Lan tỏa tinh thần học tập số, xây dựng xã hội số

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Không còn giới hạn trong những lớp tập huấn, việc học tập kỹ năng số đang diễn ra ngay tại các thôn, khu dân cư và trong mỗi gia đình. Khi việc học tập được duy trì thường xuyên và gắn với nhu cầu thực tế, người dân chủ động tiếp cận, từng bước hình...
Cục Môi trường đặt mục tiêu xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số trước ngày 30/11

Cục Môi trường đặt mục tiêu xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số trước ngày 30/11

Chuyển đổi số
Thông tin từ Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ngày 29/10 cho biết thời gian qua, công tác xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu môi trường được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương trên cơ sở hướng dẫn kỹ thuật và danh mục dữ liệu mở. Hệ thống thông tin,...
Khi “Bình dân học vụ số” đi vào đời sống

Khi “Bình dân học vụ số” đi vào đời sống

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Bằng những cách làm thiết thực, phong trào “Bình dân học vụ số” ở xã Thượng Ninh đang từng bước giúp người dân tiếp cận, sử dụng công nghệ trong công việc và đời sống, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh