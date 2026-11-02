Xã Định Tân phát động cao điểm 60 ngày cài đặt ứng dụng số Thanh Hóa

Sáng 2/11, Đảng ủy xã Định Tân phát động Chiến dịch cao điểm 60 ngày cài đặt ứng dụng số Thanh Hóa nhằm huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia cài đặt, sử dụng ứng dụng.

Các đồng chí lãnh đạo xã Định Tân và đại biểu dự hội nghị.

Xã Định Tân đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang cài đặt, sử dụng ứng dụng số Thanh Hóa trước ngày 10/11; 100% đảng viên có điều kiện sử dụng hoàn thành trước ngày 20/11; 85% người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã cài đặt trước ngày 5/12 và 70% người dân trong độ tuổi trưởng thành cài đặt trước ngày 10/12/2026.

Chiến dịch được thực hiện trong thời gian 60 ngày, từ 2/11 đến 31/12/2026, chia thành 2 đợt.

Bí thư Đảng ủy xã Định Tân Vũ Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Thông qua chiến dịch, xã Định Tân hướng tới từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong đời sống; giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống, thuận tiện hơn trong sử dụng dịch vụ công và tương tác với chính quyền. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng số, thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, xây dựng chính quyền số và xã hội số trên địa bàn.

Lê Hà