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Xã An Nông triển khai công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2030

Thùy Linh
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 14/10, xã An Nông tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2030.

Xã An Nông triển khai công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2030

Chiều 14/10, xã An Nông tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2030.

Xã An Nông triển khai công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2030

Bí thư Đảng ủy xã An Nông Nguyễn Việt Ba phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt kế hoạch tổ chức bầu trưởng thôn tại 15 thôn trên địa bàn xã sau sắp xếp. Đồng thời, hướng dẫn quy trình, các bước tiến hành bầu cử, công tác chuẩn bị nhân sự, thành lập tổ bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ gia đình, bảo đảm cuộc bầu cử được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Theo kế hoạch, việc bầu trưởng thôn được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 8/11/2026. Người được lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, tinh thần trách nhiệm và khả năng vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ tại cộng đồng dân cư.

Xã An Nông triển khai công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2030

Toàn cảnh hội nghị.

Thông qua hội nghị, xã An Nông đã thống nhất nội dung, quy trình và phân công trách nhiệm cho các bộ phận, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong lựa chọn người đại diện cộng đồng dân cư, góp phần kiện toàn tổ chức thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Thùy Linh

Từ khóa:

#Trưởng thôn #Triển khai #Nhiệm kỳ #Cộng đồng dân cư #nâng cao hiệu quả hoạt động #vận động Nhân dân #Trách nhiệm #Bầu cử #Kế hoạch #tổ chức hội

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