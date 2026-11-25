Thanh Hóa: Thu ngân sách năm 2026 dự kiến đạt kỷ lục hơn 70.044 tỷ đồng

Theo thông tin tại Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2026, đến ngày 25/11/2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 62.801 tỷ đồng, vượt 22% dự toán. Trong đó, thu tiền sử dụng đất là 14.043 tỷ đồng, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất) là 23.042 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu là 25.716 tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm 2026, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt 70.044 tỷ đồng, vượt 35,6% dự toán và tăng 24,4% so với cùng kỳ, là mức cao nhất từ trước đến nay của tỉnh.

Thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng, ước đạt 27.400 tỷ đồng, vượt 48,1% dự toán.

Trong cơ cấu nguồn thu năm 2026, thu nội địa ước đạt 42.644 tỷ đồng, vượt 28,6% dự toán và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 27.400 tỷ đồng, vượt 48,1% dự toán. Đáng chú ý, nhờ triển khai quyết liệt Kế hoạch số 384/KH-UBND của UBND tỉnh về kịch bản tăng trưởng quý IV gắn với khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất đai, tính đến ngày 23/11, tổng thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh đã đạt 13.948 tỷ đồng, hoàn thành 104,09% dự toán được giao, góp phần giảm áp lực nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công năm 2026. Hiện toàn tỉnh đã có 82/142 địa phương hoàn thành vượt mức dự toán tiền sử dụng đất với tổng số tiền vượt đạt 6.136 tỷ đồng. Kết quả kiểm đếm từ ngày 30/10 đến ngày 23/11, số thu tiền sử dụng đất tăng thêm 1.155 tỷ đồng, trong tuần tăng 419 tỷ đồng, đạt 61,9% kế hoạch thu tháng 11 theo kịch bản tăng trưởng quý IV/2026 của tỉnh.

Thanh Hóa tập trung tăng thu ngân sách từ thu tiền sử dụng đất.

Trong những tháng cuối năm, dư địa thu từ đất đai của Thanh Hóa vẫn còn rất lớn với 234 mặt bằng thuộc 99 xã, phường đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng để tổ chức đấu giá; cùng các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự kiến phê duyệt giá đất trong quý IV với nguồn thu ước tính khoảng 7.482 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đang đôn đốc thu hồi khoản nợ nghĩa vụ tài chính lên tới 3.413 tỷ đồng từ các dự án đấu giá, đấu thầu đã có thông báo nhưng chưa nộp.

Tạo đà bứt phá cho mục tiêu thu ngân sách 90.000 tỷ đồng năm 2027

Thanh Hóa duy trì ổn định sản xuất tại các doanh nghiệp, tạo dư địa cho tăng thu ngân sách năm 2027.

Bước sang năm 2027 - năm bản lề “tăng tốc, bứt phá” thực hiện mục tiêu tăng trưởng 11% theo Kết luận số 106-KL/TW của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt 90.000 tỷ đồng, tốc độ tăng thu đạt từ 9,1% trở lên so với thực hiện năm 2026.

Theo đánh giá, hoạt động thu ngân sách năm 2027 dự báo đối diện nhiều thách thức từ biến động kinh tế thế giới, bảo hộ thương mại, rào cản thuế quan gia tăng; giá năng lượng, tỷ giá biến động khó lường. Ở trong nước, trong tỉnh, dư địa phát triển theo bề rộng ngày càng thu hẹp; tăng trưởng và thu ngân sách vẫn phụ thuộc vào một số ít doanh nghiệp, dự án lớn; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn bảo dưỡng tổng thể lần 2; ngành dệt may, da giày chịu sức ép thuế quan; thị trường bất động sản phục hồi chậm...

Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách năm 2027 đạt 90.000 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng thu ngân sách đề ra, tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó trọng tâm là tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế; làm mới các động lực tăng trưởng từ đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán, nâng tính bền vững của thu nội địa; mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, chuyển giá, nhất là thương mại điện tử, hộ kinh doanh, bất động sản, khai thác khoáng sản.

Ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất theo tháng, quý, không dồn vào cuối năm. Chủ động đánh giá tác động đến cân đối ngân sách khi Trung ương điều chỉnh tỷ lệ phân chia 4 khoản thuế, nhất là nguồn thu từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; theo dõi riêng số nộp của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong thời gian áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 0% và dừng bảo dưỡng; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 278 dự án. Đồng thời siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, tiết kiệm triệt để chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển, khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực.

Thanh Thảo