Vững vàng trên mặt trận mới

Rời quân ngũ năm 1992, cựu chiến binh (CCB) Hoàng Khắc Quang, xã Quảng Yên trở về địa phương sinh sống. Cũng như nhiều đồng đội cùng thời, ông khởi đầu hành trình lập nghiệp với nhiều khó khăn, thử thách. Song, với tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, ông đã thành công với mô hình sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nội thất nhựa nano.

Cựu chiến binh Hoàng Khắc Quang, xã Quảng Yên là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế của địa phương.

CCB Hoàng Khắc Quang chia sẻ: “Sau thời gian tìm hiểu, nhận thấy nhu cầu về nội thất hiện đại ngày càng lớn, tôi quyết định đầu tư kinh doanh các mặt hàng nội thất. Những ngày đầu khởi nghiệp, tôi đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước để tìm hiểu thị trường, lựa chọn nguồn nguyên liệu chất lượng, học hỏi kỹ thuật thi công và tích lũy kinh nghiệm quản lý. Đến nay, cơ sở sản xuất, kinh doanh của gia đình tôi đã trở thành địa chỉ tin cậy, đảm nhận thi công, lắp đặt nội thất cho nhiều công trình trên địa bàn tỉnh”. Với phương châm “lấy uy tín và chất lượng là hàng đầu” nên sản phẩm, dịch vụ của ông ngày càng được nhiều người tin dùng. Lợi nhuận 400 triệu đồng/năm là một thành công lớn của CCB Hoàng Khắc Quang trong việc đổi mới, nâng cao năng lực kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường giữa sự cạnh tranh đầy khắc nghiệt để tự khẳng định mình.

Khác với CCB Hoàng Khắc Quang, CCB Nguyễn Hữu Thạo, phường Hàm Rồng lại bám vào gốc rễ nông nghiệp để phát triển kinh tế. Với hơn 7.000m2 đất nông nghiệp nhận thầu, ông dành một phần đất trồng hoa, còn lại đào ao nuôi cá kết hợp trồng các loại cây ăn quả và nuôi ong lấy mật. Đáng chú ý, từ vườn bưởi trĩu quả, ông học thêm kỹ thuật chiết cành để bán bưởi bonsai với giá cao hơn. Ở tuổi xế chiều, dù có kinh tế dư giả nhưng CCB Nguyễn Hữu Thạo vẫn không nghỉ ngơi. Đều đặn mỗi ngày, hai vợ chồng ông vẫn cần mần, chăm chỉ với công việc đồng ruộng. Từ công sức và đôi bàn tay lao động bền bỉ, mô hình kinh tế tổng hợp của CCB Nguyễn Hữu Thạo đã cho quả ngọt với thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng tiền lãi/năm. Ngoài làm giàu cho gia đình, CCB Nguyễn Hữu Thạo thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cho hội viên có nhu cầu để cùng nhau phát triển.

CCB Hoàng Khắc Quang và Nguyễn Hữu Thạo là những điển hình tiêu biểu trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” của Hội CCB Thanh Hóa. Từ phong trào này, tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên phát triển kinh tế ngày càng lan tỏa sâu rộng với nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả như trồng cây ăn quả, nuôi cá nước ngọt của CCB Phạm Thị Vinh (phường Quang Trung), Nguyễn Xuân Thơ (xã Thiệu Toán); trồng Thanh Long ruột đỏ và cây nông sản chất lượng cao của CCB Nguyễn Đại Hải (xã Điền Quang), CCB Hoàng Quốc Phòng (xã Ngọc Trạo); nuôi chim bồ câu Pháp của CCB Nguyễn Thế Hường (xã Hoằng Sơn)...

Đằng sau những mô hình kinh tế đang cho “quả ngọt” là sự nỗ lực vươn lên của mỗi hội viên, cùng cách làm linh hoạt, trách nhiệm của các cấp hội CCB trong tỉnh. Trong 5 năm qua (2021-2026), các cấp hội CCB đã nhận ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội gần 3.700 tỷ đồng để hỗ trợ hội viên vay vốn, tăng 1.500 tỷ đồng so với năm 2021. Nguồn vốn ưu đãi này đã trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều CCB có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Không chỉ dựa vào nguồn vốn tín dụng chính sách, tinh thần tương trợ còn được nhân lên từ mỗi hội viên. Từ những khoản đóng góp tự nguyện hằng tháng, hội viên CCB trong tỉnh đã xây dựng được nguồn quỹ nội bộ 198 tỷ đồng cho nhau vay với lãi suất thấp. Phần lãi thu được tiếp tục bổ sung vào quỹ, tạo nguồn lực duy trì hoạt động. Từ những đồng vốn góp lại mỗi tháng, một câu chuyện đẹp về sự sẻ chia, giúp nhau cùng vươn lên vẫn đang được viết tiếp từng ngày.

Không dừng lại ở việc huy động vốn, các cấp hội CCB còn chủ động trang bị kiến thức, chuyển giao kỹ thuật và kết nối kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho hội viên. Đáng quý hơn, tinh thần tương trợ còn được lan tỏa, nhân rộng thông qua việc thành lập 259 “Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế” với gần 4.000 hội viên tham gia. Đặc biệt, sau 18 năm thành lập, Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh đã thu hút hơn 500 hội viên là chủ doanh nghiệp, HTX, trang trại, gia trại tham gia, trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Trong đó, có 37 doanh nghiệp đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm, 18 HTX, trang trại đạt trên 10 tỷ đồng/năm. Cùng với phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, các hội viên còn thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, tích cực đóng góp cho các hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh.

Từ sự đồng hành của tổ chức hội, cùng ý chí, nghị lực vươn lên của mỗi hội viên, đến nay hội viên CCB trong tỉnh đang làm chủ 709 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 269 HTX, 335 tổ hợp tác, 4.274 gia trại và 6.650 hộ kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương và con em CCB. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của phong trào giúp nhau phát triển kinh tế mà còn khẳng định rằng: Dù trong chiến tranh hay trong công cuộc xây dựng quê hương, những người lính năm xưa vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, không ngừng nỗ lực phấn đấu, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho đời.

Bài và ảnh: Minh Khôi