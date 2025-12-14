Hotline: 0822.173.636   |

Thể thao

Võ sỹ xứ Thanh Vũ Văn Kiên mở màn thành công cho Pencak Silat Việt Nam

Hoàng Sơn (Từ Bangkok, Thái Lan)
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 14/12, Vũ Văn Kiên có màn ra quân ấn tượng với chiến thắng dễ dàng để giành quyền vào vòng bán kết nội dung đối kháng môn Pencak Silat - SEA Games 33.

Chiều 14/12, Vũ Văn Kiên có màn ra quân ấn tượng với chiến thắng dễ dàng để giành quyền vào vòng bán kết nội dung đối kháng môn Pencak Silat - SEA Games 33.

Vũ Văn Kiên tự tin bước vào trận đấu.

Màn se đài của võ sỹ xứ Thanh.

Đối thủ của Kiên là OO Ye Naing, một võ sĩ đến từ Myanmar.

Ngay từ những giây phút đầu tiên, Kiên đã chủ động kiểm soát thế trận.

VĐV xứ Thanh liên tục tung ra những cú ra đòn dứt khoát, mạnh mẽ và cực kỳ chính xác.

Ở thế dẫn trước an toàn, Vũ Văn Kiên đã chủ động đưa đối thủ vào thế rượt đuổi đầy khó khăn.

Ye Naing dù cố gắng phản công, nhưng kinh nghiệm và sự tinh quái giúp Vũ Văn Kiên dễ dàng khống chế được những pha tấn công của đối thủ.

BHL Pencak Silat Việt Nam đưa ra những chỉ đạo rất sát sao cho học trò.

Kết quả cuối cùng, Vũ Văn Kiên đã hạ gục đối thủ OO Ye Naing với tỉ số cách biệt 45-28, mang về chiến thắng quý giá và thành công mở màn cho đội tuyển Pencak Silat Việt Nam.

Niềm vui của HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng và trợ lý Bá Trình.

Đối thủ tiếp theo của Văn Kiên sẽ là võ sỹ đến từ Thái Lan - Tinapat Janjaroen, dự kiến sẽ là thử thách lớn với võ sỹ quê Thanh Hoá.

Hoàng Sơn (Từ Bangkok, Thái Lan)

