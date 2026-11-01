Vinh danh 34 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc vùng dân tộc thiểu số

Chương trình “Chia sẻ cùng Thầy cô” năm 2026 đã lựa chọn được 34 gương mặt giáo viên tiêu biểu xuất sắc nhất để vinh danh tại Hà Nội từ 190 hồ sơ giáo viên tiêu biểu được hội liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố đề cử.

Một số giáo viên được lựa chọn vinh danh tại chương trình. (Ảnh: BTC)

Đây là thông tin vừa được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam – đơn vị tổ chức chương trình - cho biết hôm nay, 1/11.

Các đề cử đều là thầy, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các trường/điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các giáo viên có thời gian giảng dạy từ 3 năm trở lên, có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, có tinh thần bền bỉ vượt khó, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục tại địa phương. Ngoài 34 giáo viên tiêu biểu nhất được vinh danh tại Hà Nội, 156 thầy cô còn lại sẽ được tuyên dương tại địa phương.

Trong số 34 giáo viên được lựa chọn có 14 thầy cô là người dân tộc thiểu số, gồm các dân tộc: Chăm, Cơ Tu, Hoa, Khmer, Mường, Nùng, Sán Chỉ và Tày. Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi, sinh năm 1994, công tác tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy, thành phố Huế. Giáo viên nhiều tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ, sinh năm 1972, công tác tại Trường Tiểu học Trương Lương, tỉnh Cao Bằng.

Chương trình tuyên dương Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 - nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Phần thưởng dành cho các giáo viên tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội gồm Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; biểu trưng của chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng các phần quà của ban tổ chức.

Các thầy cô được tuyên dương tại địa phương được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và quà tặng từ ban tổ chức./.

Theo TTXVN