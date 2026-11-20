Thanh Hoá phê duyệt Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức ứng dụng công nghệ trong học tập, nghiên cứu.

Đề án đánh giá, hiện nay Thanh Hóa chưa phát triển ngành công nghiệp bán dẫn theo đúng nghĩa với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, chế tạo wafer hoặc sản xuất chip.

Tuy nhiên, tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn thông qua hệ thống các khu kinh tế, khu công nghiệp, các doanh nghiệp điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin và mạng lưới các trường đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Trong bối cảnh Chính phủ xác định công nghiệp bán dẫn là ngành công nghệ chiến lược và Thanh Hóa đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, việc xây dựng và triển khai Đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn là yêu cầu cấp thiết nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” tập trung phát triển năng lực đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn trên nền tảng các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ có liên quan; ưu tiên hai lĩnh vực chuyên sâu là thiết kế vi mạch và đóng gói, kiểm thử vi mạch; đồng thời trang bị kiến thức nền tảng về vật liệu bán dẫn, công nghệ chế tạo vi mạch và các công đoạn liên quan trong chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn, bảo đảm tính liên thông giữa các lĩnh vực đào tạo và khả năng thích ứng nghề nghiệp của người học.

Đề án được triển khai chủ yếu tại Trường Đại học Hồng Đức; kết hợp liên kết, hợp tác đào tạo, nghiên cứu và thực hành, thực tập với các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, hướng tới mở rộng hợp tác quốc tế.

Mục tiêu chung là từng bước xây dựng Trường Đại học Hồng Đức trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn trên cơ sở phát huy thế mạnh các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện có; ưu tiên phát triển năng lực đào tạo về thiết kế vi mạch, đóng gói và kiểm thử vi mạch; gắn đào tạo với nghiên cứu ứng dụng, thực hành và nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Định hướng đến năm 2045, phát triển Trường Đại học Hồng Đức trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ có thế mạnh trong một số lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.

Đề án đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, xây dựng được đội ngũ chuyên gia, giảng viên, kỹ thuật viên để đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn tại Trường Đại học Hồng Đức. Xây dựng được 1 phòng thí nghiệm thiết kế và chế tạo vi mạch bán dẫn, 2 phòng máy tính, nguồn tài liệu giáo trình phục vụ nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Mở ít nhất 2 ngành đào tạo thuộc lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và các công nghệ nền tảng, có liên quan.

Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến thực hiện Đề án trong giai đoạn 2026-2030 là 54.781,8 triệu đồng. Giai đoạn 2031-2045, nhu cầu kinh phí được xác định trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2026-2030, nhu cầu phát triển đào tạo và khả năng huy động nguồn lực trong từng thời kỳ, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển của nhà trường và quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện.

Việt Hương