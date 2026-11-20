Những nhà giáo tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa

Với những đóng góp nổi bật trong công tác giảng dạy, quản lý và nghiên cứu khoa học, 8 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng Bằng khen Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, tâm huyết và cống hiến bền bỉ của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp “trồng người”.

Cô giáo Bùi Thị Tú (áo dài xanh) cùng các em học sinh Trường THPT Như Thanh.

Ngày 13/11/2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT tặng Bằng khen cho 335 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu trên cả nước năm 2026. Trong đó, Thanh Hóa có 8 cá nhân được vinh danh. Mỗi người ở một vị trí công tác, một lĩnh vực chuyên môn khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và khát vọng đổi mới, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Tận tâm với nghề, bền bỉ đổi mới

Trong số những gương mặt được vinh danh, cô Bùi Thị Tú, Thạc sĩ giảng dạy Tiếng Anh, Bí thư Chi bộ Ngoại ngữ - Thể chất - Quốc phòng an ninh, Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Như Thanh, xã Như Thanh là một điển hình về tinh thần tự học, sáng tạo và trách nhiệm với nghề.

Gắn bó với Trường THPT Như Thanh từ năm 2009, cô Tú luôn tâm niệm: Mỗi ngày cố gắng thêm một chút để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua. Từ suy nghĩ giản dị ấy, cô không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tạo môi trường học tập tiếng Anh gần gũi, sinh động cho học sinh.

Cô Bùi Thị Tú, giáo viên Trường THPT Như Thanh.

Không chỉ nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy, cô còn chủ động kết nối, chia sẻ tri thức với đồng nghiệp thông qua nhiều nhóm chuyên môn quy tụ hàng trăm giáo viên trên cả nước. Với vai trò giáo viên cốt cán cấp tỉnh, cô tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, chấm thi giáo viên dạy giỏi và biên soạn tài liệu tập huấn. Những đóng góp ấy được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, trong đó có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và nhiều lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở.

Với cô Tú, danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 không phải đích đến mà là động lực để tiếp tục nỗ lực. Cô mong muốn học sinh miền núi Như Thanh có thêm hành trang ngoại ngữ, sự tự tin và tinh thần học tập suốt đời để rộng mở cánh cửa tương lai.

Tiến sĩ Mai Thị Hạnh Lê, Trưởng Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Cùng chung tâm huyết với nghề, Tiến sĩ Mai Thị Hạnh Lê, Trưởng Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa là gương mặt tiêu biểu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý. Hơn 21 năm công tác trong ngành giáo dục, cô luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động chuyên môn; đồng thời gắn kiến thức lý luận với thực tiễn đào tạo nguồn nhân lực ngành Y - Dược.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, cô còn chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, là tác giả các sách chuyên khảo, tiểu luận phê bình và nhiều bài báo khoa học. Trên cương vị Bí thư Chi bộ Khoa học cơ bản, Trưởng Bộ môn, cô quan tâm xây dựng tập thể đoàn kết, nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng hành và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, những sáng tác, nghiên cứu về văn hóa, văn học xứ Thanh cùng các giải thưởng văn học nghệ thuật đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương Thanh Hóa.

Khẳng định vai trò nhà giáo, nhà khoa học và nhà quản lý

Ở lĩnh vực giáo dục đại học, PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức là một trong những nhà giáo, nhà khoa học có nhiều đóng góp nổi bật. Với chuyên môn về kinh tế, thầy đã tập trung nghiên cứu các lĩnh vực tài chính công, thuế, môi trường đầu tư, tài chính toàn diện, phát triển du lịch và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

Trong quá trình công tác, PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền đã công bố 33 công trình khoa học, trong đó có 10 bài báo thuộc danh mục ISI/Scopus; chủ biên, đồng chủ biên và tham gia biên soạn 10 giáo trình, sách chuyên khảo. Đặc biệt, đề án khoa học và công nghệ cấp quốc gia do thầy thực hiện đã góp phần đào tạo 600 sinh viên, thanh niên, hình thành 26 ý tưởng khởi nghiệp, tạo sức lan tỏa tích cực trong phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh do thầy chủ trì, tham gia đều được đánh giá cao, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những kết quả đạt được là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và năng lực của một nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý luôn nỗ lực đưa tri thức phục vụ cộng đồng.

Bên cạnh ba gương mặt tiêu biểu trên, Thanh Hóa còn có 5 nhà giáo, cán bộ quản lý được Bộ GD&ĐT vinh danh, gồm: Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực; cô giáo Nguyễn Thị Liễu, Hiệu trưởng Trường THCS Thăng Thọ, xã Thăng Bình; cô giáo Lê Thị Hòa, giáo viên Trường THCS Trần Phú, xã Nông Cống; cô giáo Trịnh Thị Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Định Tân, xã Định Tân; cô giáo Lê Thị Thủy, Tổ phó chuyên môn Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Dù công tác ở các cấp học, loại hình cơ sở giáo dục khác nhau, các nhà giáo đều có điểm chung là tận tâm với học trò, trách nhiệm với công việc, không ngừng đổi mới và lan tỏa tinh thần học tập, sáng tạo trong tập thể.

Việc 8 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Thanh Hóa được vinh danh không chỉ là niềm tự hào của mỗi cá nhân, gia đình và đơn vị công tác mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của ngành Giáo dục tỉnh nhà.

Những tấm gương ấy tiếp tục truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần thi đua, đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ nhà giáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn mới.

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Linh Hương