Viettel Thanh Hóa hoàn thành xoá “vùng trắng” sóng di động năm 2026

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Viettel Thanh Hóa vừa chính thức hoàn thành chiến dịch xóa lõm và trắng sóng di động năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Kỳ tích này không chỉ mang hạ tầng số đến với những bản, làng xã xôi, khó khăn nhất, mà còn khẳng định tinh thần, bản lĩnh của người lính Viettel trên mặt trận công nghệ.

Gian nan những tọa độ "không sóng"

Theo đề án được Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và UBND tỉnh Thanh Hóa giao, Viettel Thanh Hóa chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm 52 điểm lõm sóng, bao gồm 84 thôn, bản và 79 cụm dân cư. Đây là những khu vực lõm sóng sâu hoặc hoàn toàn chưa có tín hiệu di động. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, đơn vị đã lập phương án xây dựng mới 38 trạm (Newsite) và lắp đặt bổ sung 15 trạm trên hạ tầng có sẵn (Cosite).

Địa bàn triển khai dự án chủ yếu tập trung tại các xã miền núi đặc biệt khó khăn, trọng điểm là xã biên giới Mường Lát. Với địa hình chia cắt, các trạm phát sóng hầu hết phải định vị trên những đỉnh núi cao. Việc vận chuyển hàng tấn vật tư, thiết bị xây dựng và cột anten lên công trường gặp muôn vàn trở ngại, phần lớn phải huy động sức người băng rừng, lội suối trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Khát vọng thông tin và tinh thần người lính Viettel

Đối mặt với thử thách, khát vọng đưa sóng di động về bản, làng của người dân tại những vùng khó khăn này đã trở thành mệnh lệnh trái tim của những người lính Viettel Thanh Hóa. Với tinh thần bám núi, bám bản, đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật đã triển khai thi công xuyên ngày đêm với các giải pháp sáng tạo, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và tiến độ công trình.

Sự nỗ lực vượt bậc đó đã mang lại quả ngọt. Vào đúng 11h00 ngày 31/10/2026, Viettel Thanh Hóa đã hoàn thành phát sóng 44/44 trạm thuộc dự án, về đích chính xác theo thời gian yêu cầu của Bộ Quốc phòng và Tập đoàn giao phó.

Động lực phát triển kinh tế và giữ vững biên cương

Việc xóa thành công các vùng “trắng” sóng di động tại Thanh Hóa vào những ngày cuối tháng 10 năm 2026 mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Hạ tầng viễn thông thông suốt không chỉ giúp đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao tiếp cận kịp thời với tri thức, dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy giao thương phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là mắt xích quan trọng giữ vững thông tin liên lạc, phục vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Chiến dịch thành công một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của Viettel Thanh Hóa trong công cuộc chuyển đổi số và kiến tạo xã hội số tại địa phương.

Quyết Thắng