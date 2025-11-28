Viettel phát triển phần mềm cảnh báo thời tiết nguy hiểm cùng Vietnam Airlines

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư Công nghệ Viettel (Viettel Software), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), vừa qua đã ký kết phát triển dự án cảnh báo thời tiết nguy hiểm và Hỗ trợ điều hành phục vụ khai thác hàng không với Tổng công ty Hàng Không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines và Giám đốc Viettel Software Bùi Trình ký kết hợp đồng. (Ảnh: Viettel)

Dự án được này được hai bên hợp tác triển khai với mục tiêu tăng cường năng lực giám sát thời tiết, tăng hiệu quả điều hành và củng cố mức độ an toàn khai thác dịch vụ hàng không trong bối cảnh thời tiết biến động ngày càng phức tạp, xuất hiện nhiều hiện tượng cực đoan.

Viettel Software là đơn vị công nghệ phần mềm hàng đầu trong triển khai các hệ thống an toàn và được Vietnam Airlines lựa chọn là đối tác đồng hành trong quá trình xây dựng nền tảng cảnh báo thời tiết hiện đại.

Nền tảng phần mềm này sẽ có khả năng cảnh báo thời tiết nguy hiểm, hỗ trợ đánh giá tác động đến các giai đoạn bay, giúp đội ngũ điều hành tiếp cận thông tin nhanh, chính xác và đúng đối tượng. Giải pháp cũng sẽ được tích hợp vào hệ thống điều hành hiện hữu của Vietnam Airlines, giúp triển khai thực tế liền mạch và thuận tiện.

Hợp tác giữa Vietnam Airlines và Viettel Software được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ điều hành bay, góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn hàng không của Việt Nam.

Trong lĩnh vực cảnh báo thời tiết, bên cạnh hợp tác với Vietnam Airlines, Viettel Software cũng mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược với Weathernews Inc (WNI) nhằm đưa các công nghệ khí tượng tiên tiến nhất trên thế giới vào ứng dụng tại Việt Nam. WNI là công ty về dịch vụ thời tiết lớn nhất tại Nhật Bản, hoạt động toàn cầu, đã có hơn 50 năm kinh nghiệm cung cấp thông tin rủi ro về thời tiết cho đa dạng ngành nghề.

Qua hợp tác chiến lược này, Viettel Software tiếp cận các công nghệ thời tiết hàng đầu thế giới, qua đó nội địa hóa và tích hợp vào các nền tảng cảnh báo thời tiết phục vụ nhiều ngành nghề tại Việt Nam. Đ

ây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược dài hạn của Viettel Software, đưa những công nghệ hiện đại nhất trên thế giới về Việt Nam và làm chủ công nghệ lõi.

Viettel Software là đơn vị hạt nhân của tập đoàn Viettel về công nghệ phần mềm với đội ngũ hơn 1.500 kỹ sư giàu kinh nghiệm, đã và đang triển khai nhiều dự án lớn quy mô quốc gia cho các ngân hàng, bộ ban ngành và cơ quan Chính phủ.

Viettel Software là đơn vị có chuyên môn sâu trong các ngành tài chính ngân hàng, viễn thông, sản xuất công nghiệp, y tế, bán lẻ, logistics. Đơn vị sở hữu nhiều chứng chỉ quốc tế uy tín (Microsoft, Azure, VMware, CCP, AWS...), cùng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và tinh thần kỷ luật đặc trưng của Viettel - tạo nên những giải pháp công nghệ linh hoạt, hiệu quả và bền vững./.

Theo TTXVN