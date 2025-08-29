“Vang vọng mùa thu” - Bản hùng ca kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Tối qua 29/8, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa đã tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật “Vang vọng mùa thu” chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự chương trình có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự chương trình.

Được dàn dựng công phu, chương trình chính luận nghệ thuật “Vang vọng mùa thu” tái hiện khí thế cách mạng sục sôi của mùa thu lịch sử năm 1945 – thời khắc toàn dân tộc nhất tề vùng lên giành chính quyền, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tinh thần bất diệt của mùa thu năm ấy tiếp tục soi đường cho hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, hun đúc ý chí kiên cường, khát vọng độc lập, thống nhất đất nước.

Mạch chương trình được dẫn dắt bằng những ca khúc đi cùng năm tháng như: Lên đàng, Tiến về Hà Nội, Người là niềm tin tất thắng, Cô gái mở đường, Miền xa thẳm... xen lẫn các hình ảnh tư liệu, đưa khán giả sống lại khí thế hào hùng của cả dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử.

Những hy sinh máu xương được khắc họa sâu đậm, để rồi vỡ oà niềm vui ngày non sông thu về một mối và khép lại bằng khát vọng mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới với ca khúc Đất nước vươn mình.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình “Vang vọng mùa thu” không chỉ tái hiện dòng chảy lịch sử, tri ân sự hi sinh của các thế hệ đi trước, mà còn tôn vinh truyền thống vẻ vang của quê hương Thanh Hóa – vùng đất địa linh nhân kiệt, hậu phương lớn của cả nước.

Đồng thời, chương trình truyền đi thông điệp chính trị, xã hội sâu sắc về khát vọng vươn mình, dựng xây quê hương, đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Một số hình ảnh trong chương trình chính luận nghệ thuật “Vang vọng mùa thu”:

Phương Anh