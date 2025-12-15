Văn Thuận lập công, U22 Việt Nam tiến vào chung kết SEA Games 33

Chiều 15/12, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng đầy cảm xúc 2-0 trước U22 Philippines trong trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33. Chiến thắng này không chỉ đưa đội tuyển chúng ta vào chung kết mà còn được quyết định bởi khoảnh khắc lóe sáng của tài năng trẻ xứ Thanh: Lê Văn Thuận.

Lê Văn Thuận (trái) cởi áo ăn mừng đầy cảm xúc bàn mở tỉ số cho U22 Việt Nam.

Trước đối thủ U22 Philippines được tổ chức tốt, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik đã trải qua hơn 80 phút thi đấu vô cùng khó khăn. Thế trận trên sân Rajamangala diễn ra chặt chẽ, hai bên thăm dò lẫn nhau khiến hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ở hiệp 2, U22 Philippines thậm chí còn chơi sắc nét hơn với các pha phản công nguy hiểm. Tưởng chừng như trận đấu sẽ phải kéo dài sang hiệp phụ, những tính toán về nhân sự của Ban huấn luyện Việt Nam đã phát huy tác dụng ở những phút cuối.

Đúng vào thời điểm khó khăn nhất, niềm hy vọng của bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã lên tiếng. (Ảnh: Hồ Hải Hoàng).

Ở phút 89, từ đường tạt bóng chính xác của đồng đội, tiền vệ Lê Văn Thuận đã cho thấy khả năng chọn vị trí và bật cao tuyệt vời của mình. Cú đánh đầu dũng mãnh, đầy hiểm hóc của Văn Thuận đã hạ gục thủ môn đối phương, mở tỷ số 1-0 trong niềm vỡ òa của cổ động viên.

Với bàn thắng vàng này, Lê Văn Thuận không chỉ giúp U22 Việt Nam thoát khỏi sức ép mà còn khẳng định tài năng và đẳng cấp của lò đào tạo Đông Á Thanh Hóa tại đấu trường khu vực.

Chỉ hai phút sau, ở phút 90+2, Thanh Nhàn ấn định chiến thắng 2-0 bằng một cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt, chính thức đưa U22 Việt Nam vào chung kết.

Đồng đội Thái Sơn ăn mừng cùng chiếc áo số 10 của Văn Thuận. (Ảnh: Hồ Hải Hoàng).

Chiến thắng nghẹt thở 2-0 trước U22 Philippines giúp U22 Việt Nam thẳng tiến vào trận tranh Huy chương Vàng SEA Games 33. Đối thủ của chúng ta sẽ là đội thắng trong cặp Thái Lan và Malaysia.

Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 18/12. Người hâm mộ xứ Thanh đang gửi gắm trọn niềm tin vào Văn Thuận và các đồng đội, hy vọng U22 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu quả cảm để giành thắng lợi cuối cùng.

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)