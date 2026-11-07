Vai trò mới của HLV Mai Xuân Hợp; Bernardo Silva tiếp quản băng đội trưởng từ Cristiano Ronaldo

Nam Định củng cố ngôi đầu V.League; Đội tuyển Việt Nam hội quân ngày mai, quân số nâng lên 27 cầu thủ; HLV Park Hang-seo chính thức lên tiếng sau vụ bị phân biệt chủng tộc tại Thái Lan... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (7/11).

Nam Định củng cố ngôi đầu V.League, Thanh Hóa chuẩn bị trận ra mắt tân HLV trưởng

Hai trận đấu sớm vòng 7 LPBank V.League 1 diễn ra ngày 6/11 đã khép lại với những kết quả đáng chú ý.

Thành phố Đồng Nai giành chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: VPF

Thành phố Đồng Nai giành chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Milos Vulic ở phút 44. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng sau khi góp mặt tại V.League mùa giải 2026/2027, đồng thời cũng là lần đầu họ ghi bàn tại giải đấu.

Thép Xanh Nam Định dẫn đầu bảng xếp hạng. Ảnh: Nam Dinh FC

Ở trận đấu còn lại, Thép Xanh Nam Định đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-1. Chiến thắng này giúp đội bóng thành Nam nâng tổng điểm lên 16 sau 7 trận, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Sông Lam Nghệ An xếp thứ hai với 12 điểm nhưng mới thi đấu 6 trận.

Hôm nay (7/11), vòng 7 tiếp tục với bốn trận đấu: HAGL gặp Hà Nội lúc 17h; Ninh Bình tiếp Bắc Ninh và Hải Phòng gặp SLNA cùng lúc 18h; Công an Hà Nội đối đầu Công an TP.HCM lúc 19h15.

Với CLB Thanh Hóa, chuyến làm khách trước Thể Công Viettel lúc 19h15 ngày 8/11 là trận đấu đáng chú ý nhất. Đội bóng xứ Thanh đang có 8 điểm, đứng thứ 11, trong khi đối thủ xếp thứ 12 với 4 điểm. Đây cũng là trận ra mắt của tân HLV Kim Young Chul.

CLB Thanh Hóa công bố vai trò mới của HLV Mai Xuân Hợp

CLB Thanh Hóa chính thức bổ nhiệm ông Kim Young Chul làm HLV trưởng đội bóng.

Sinh ngày 30/6/1976, nhà cầm quân người Hàn Quốc từng là trung vệ đội tuyển quốc gia, góp mặt tại FIFA World Cup 2006. Sau khi giải nghệ, ông có kinh nghiệm huấn luyện tại nhiều CLB ở K-League và từng tham gia Ban Huấn luyện U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026.

HLV Mai Xuân Hợp quay lại với vị trí Giám đốc kỹ thuật đã được đăng ký từ đầu mùa giải.

Trong khi đó, HLV Mai Xuân Hợp sẽ đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật của CLB Thanh Hóa, tiếp tục đồng hành cùng đội bóng trong công tác chuyên môn và định hướng phát triển.

Đội tuyển Việt Nam hội quân ngày mai, quân số nâng lên 27 cầu thủ

Đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân từ ngày 8/11 tại Ninh Bình, chuẩn bị tham dự Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.

Theo thông báo của VFF ngày 4/11, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập bổ sung tiền vệ Khuất Văn Khang, nâng tổng quân số đội tuyển lên 27 cầu thủ. Trước đó, ba cái tên được bổ sung gồm Nguyễn Đăng Dương, Lê Quốc Nhật Nam và Nguyễn Đức Anh.

HLV Kim Sang-sik đã triệu tập bổ sung tiền vệ Khuất Văn Khang.

Khuất Văn Khang là gương mặt giàu kinh nghiệm ở các cấp độ đội tuyển trẻ, từng tham dự ba kỳ VCK U23 châu Á liên tiếp. Anh cũng góp mặt trong đội hình vô địch ASEAN Cup 2024 và giành HCV SEA Games 33.

Đáng chú ý, danh sách tập trung lần này còn có những nhân tố mới như Olaha Mạnh Đức và trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải. Nguyễn Văn Tùng cũng trở lại đội tuyển sau thời gian vắng mặt.

Theo lịch thi đấu, Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11 và Cộng hòa Kyrgyz ngày 17/11 trên sân Thiên Trường. Hai trận đấu sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm lực lượng, đánh giá sự hòa nhập của các nhân tố mới và hoàn thiện lối chơi.

HLV Park Hang-seo chính thức lên tiếng sau vụ bị phân biệt chủng tộc tại Thái Lan

Ngày 6/11,HLV Park Hang-seo đã lên tiếng giải trình về sự cố bị CĐV Pattaya United lăng mạ là “Kimchi Man” ở vòng 9 Thai League 2.

HLV Park Hang-seo nổi cáu với CĐV Pattaya United ở trận hòa Kanchanaburi FC 2-2 tại vòng 9 Thai League 2 2026-2027. Ảnh: Facebook/Berny Zimmer

Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định không bận tâm đến những lời nhắm vào bản thân, nhưng kiên quyết đấu tranh đến cùng để bảo vệ các học trò tại Kanchanaburi FC trước hành vi phân biệt chủng tộc thô tục. Ông cũng tôn trọng bóng đá Thái Lan và mong sự việc không gây ảnh hưởng tiêu cực.

Chủ tịch FAT Madam Pang đã chỉ đạo xem xét kỷ luật nghiêm khắc đối với các CĐV vi phạm trong vòng 7-14 ngày. Ngoài ra, trọng tài chính trận đấu cũng bị cấm làm nhiệm vụ 8 tuần vì thổi phạt đền sai gây bất lợi cho Kanchanaburi.

Bernardo Silva tiếp quản băng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha từ Cristiano Ronaldo

Sau khi Cristiano Ronaldo tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, HLV Jorge Jesus đã chính thức bổ nhiệm Bernardo Silva làm tân đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha.

Bernardo Silva là tân đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha.

Việc lựa chọn dựa trên tiêu chí số lần khoác áo đội tuyển quốc gia, nơi tiền vệ 32 tuổi đang dẫn đầu với 115 trận. Bên cạnh Bernardo Silva, ban cán sự mới của ĐTQG còn có Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves và Bruno Fernandes.

Bernardo Silva sẽ lần đầu tiên đeo băng thủ quân trong hai trận đấu gặp Đan Mạch và Xứ Wales tại UEFA Nations League sắp tới. Ở cấp CLB, tiền vệ này đang dần khẳng định vị thế trong màu áo Real Madrid sau màn trình diễn ấn tượng ở trận El Clasico.

HS