Phát triển y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Với hơn 2.900 hội viên sinh hoạt ở các cấp hội và hệ thống phòng chẩn trị phủ khắp cơ sở, Hội Đông y tỉnh đã chủ động thích ứng, giữ vững vai trò là lực lượng quan trọng trong hệ thống y tế, đóng góp thiết thực vào công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân bằng y dược cổ truyền.

Việc kết hợp giữa bảo tồn cây thuốc truyền thống và phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh tại chỗ đã góp phần phát huy giá trị y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Từ ngày 1/7/2025, toàn tỉnh có 122 hội đông y cấp xã. Các phòng chẩn trị trực thuộc hội, gồm Phòng chẩn trị Hội Đông y tỉnh và 23 phòng chẩn trị cơ sở, tiếp tục duy trì khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Trong hoạt động chuyên môn, hội chỉ đạo các phòng chẩn trị và hội cơ sở nghiêm túc thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời đẩy mạnh điều trị bằng y học cổ truyền, phát huy thế mạnh của các bài thuốc Nam, kỹ thuật châm cứu, xoa bóp bấm huyệt.

Tại phường Bỉm Sơn, phong trào phát triển y, dược cổ truyền được duy trì khá toàn diện. Các lương y có phòng chẩn trị riêng vừa là nơi khám, chữa bệnh vừa là nơi ứng dụng thừa kế các bài thuốc hay, cây thuốc quý; đồng thời cũng là nơi tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh, sử dụng thuốc nam, châm cứu, bấm huyệt, dưỡng sinh, xoa bóp... Nhiều hội viên rất tâm huyết với nghề, có uy tín trong công tác khám, chữa bệnh tại các phòng chẩn trị nên hàng năm đã thu hút được số bệnh nhân đến khám và điều trị đạt kết quả cao. Để không ngừng phát triển nguồn dược liệu tại địa bàn, hội luôn tuyên truyền, khuyến khích hội viên và Nhân dân trồng thuốc nam trong các hộ gia đình; xây dựng vườn thuốc nam trạm y tế. Việc kết hợp giữa bảo tồn cây thuốc truyền thống và phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh tại chỗ đã góp phần phát huy giá trị y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo báo cáo của Hội Đông y tỉnh, năm 2025 toàn tỉnh thực hiện 412.232 lượt điều trị bằng thuốc y học cổ truyền và 298.986 lượt châm cứu tại các phòng chẩn trị. Con số này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của y học cổ truyền trong cộng đồng, đồng thời thể hiện sự tin tưởng ngày càng lớn của người dân đối với phương pháp điều trị truyền thống an toàn, thân thiện và phù hợp với nhiều nhóm bệnh mãn tính. Song song với công tác khám, chữa bệnh, hội chú trọng phát triển nguồn dược liệu bản địa, khuyến khích chuyển đổi các diện tích đất nông nghiệp, đất rừng kém hiệu quả sang nuôi trồng cây thuốc, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Một số mô hình liên kết trồng - thu hái - sơ chế dược liệu bước đầu hình thành chuỗi sản phẩm khép kín, cung cấp nguồn dược liệu sạch cho các phòng chẩn trị trong tỉnh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Năm 2025, hội đã tổ chức bế giảng 2 lớp xoa bóp bấm huyệt, 2 lớp bồi dưỡng đông y. Bên cạnh đó, các lớp tập huấn chuyên môn theo chuyên đề được tổ chức cho hội viên tại các địa phương tập trung vào các bệnh theo mùa như sốt xuất huyết, cảm cúm, bệnh đường hô hấp; kỹ thuật bấm huyệt... Đây là những kiến thức có tính ứng dụng cao, giúp hội viên nâng cao năng lực chuyên môn và phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân tại cơ sở.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Hội Đông y tỉnh tăng cường phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong triển khai Chỉ thị số 24-CT/TW và Kết luận số 86-KL/TW của Ban Bí thư về phát triển nền đông y Việt Nam trong tình hình mới. Các hoạt động xã hội luôn được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng. Trong năm, hội đã tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh từ thiện, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ các phong trào phòng, chống dịch bệnh... Những việc làm này góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, giữ gìn giá trị “lương y phải như từ mẫu”.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông y tỉnh Phạm Văn Lâm cho biết: "Mục tiêu lớn nhất của hội là giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của y, dược cổ truyền, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong giai đoạn mới. Thời gian tới, hội đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; mở rộng các mô hình phòng chẩn trị; phát triển vùng dược liệu; đẩy mạnh nghiên cứu, lưu giữ các bài thuốc hay, cây thuốc quý; phát triển hội viên tại các địa bàn còn thiếu; nâng cao trình độ chuyên môn và y đức cho đội ngũ lương y, lương dược. Qua đó góp phần xây dựng nền y học Việt Nam theo định hướng “khoa học, dân tộc, đại chúng”, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới".

Bài và ảnh: Tô Hà