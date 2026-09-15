Ứng dụng chuyển đổi số trong lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân

Sáng 15/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân gắn với ứng dụng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ các xã, phường. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán và các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị, cán bộ chuyên trách MTTQ của 166 xã, phường được đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ truyền đạt 2 chuyên đề: Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới và Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế biểu mẫu trực tuyến lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

Trưởng Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Thuyết truyền đạt chuyên đề “Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới”.

Báo cáo viên Sở Khoa học và Công nghệ truyền đạt chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế biểu mẫu trực tuyến lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới”.

Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn quy trình, phương pháp tổ chức lấy ý kiến bảo đảm khách quan, thực chất, phản ánh đúng mức độ hài lòng và sự thụ hưởng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới; trang bị kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế biểu mẫu, thu thập và tổng hợp ý kiến cho đội ngũ cán bộ MTTQ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán nhấn mạnh, việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân là cơ sở đánh giá thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể và tạo sự đồng thuận của Nhân dân.

Đây cũng là căn cứ quan trọng để xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời nhận diện những hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng và bảo đảm tính bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ các xã, phường chủ động triển khai việc lấy ý kiến bảo đảm đúng quy trình, thực chất, khách quan, phản ánh đúng tâm tư, mức độ hài lòng của người dân; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thiết kế biểu mẫu, thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin.

Qua đó, từng bước đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ, tạo thuận lợi để người dân tham gia, nâng cao tính công khai, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Phan Nga